Bundestagsabgeordnete aus Fürstenberg hilft auf dem Apfelhof Wähnert in Hoppenrade

Hoppenrade

Die Bundestagsabgeordnete der Linken Anke Domscheit-Berg machte am Montag im Rahmen ihrer Sommertour auf dem Apfelhof Wähnert in Hoppenrade Station. In den Schulferien hat der Bundestag Sommerpause. Diese Zeit nutzen die Abgeordneten, um verstärkt in ihren Wahlkreisen unterwegs zu sein. Die in Fürstenberg lebende Anke Domscheit-Berg kennt den Apfelhof Wähnert bereits, bekommt sie doch jede Woche eine „Grüne Kiste“ aus dem angeschlossenen Hofladen und schätzt die Produkte der Bio-Gärtnerei sehr. „Ich wollte mal einen Tag in der Gärtnerei mitarbeiten. Zum einen, um die Arbeit dort besser kennenzulernen, zum anderen, um ein wenig Hilfe anzubieten“, sagte sie.

Anke Domscheit-Berg (l.) hilft Susann Wähnert beim Jäten von Unkraut, das sich zwischen der Petersilie breit gemacht hat. Quelle: privat

Die wurde auf dem Apfelhof dankend angenommen und die Abgeordnete zum Jäten von Unkraut im Petersilienbeet eingeteilt. Leider wurde diese Arbeit von einem kräftigen Regenschauer unterbrochen und es ging kurzerhand in den Hofladen, um die vielen Produkte von Hand zu etikettieren. Bei dieser Arbeit bot sich dann aber auch die Gelegenheit zum Gespräch. „Ich dachte, dass besonders die regionalen Erzeuger mit der Arbeitskräfteknappheit in Zeiten von Corona zu tun haben”, so Domscheit-Berg. „Der Arbeitskräftemangel macht uns immer zu schaffen. Es ist schwer ausgebildetes Personal zu finden, die dann auch länger auf dem Hof bleiben“, sagt Susann Wähnert. Sie hat die Gärtnerei, die bis 1990 in einer LPG von ihren Schwiegereltern betrieben wurde, 2008 übernommen. Nach der Wiedervereinigung waren Obst und Gemüse aus solchen kleinen Gärtnereien nicht mehr gefragt, Discounter kaufen lieber große Mengen im Ausland. Die Direktvermarktung hatte keine große Rolle und ökologisch erzeugte Produkte waren eher eine Nische. Das System der „Grünen Kiste“ die vom Hofladen bis nach Fürstenberg geliefert wird und selbst im Norden von Berlin ihre Abnehmer findet, hat die ökologisch und regional erzeugten Produkte wieder attraktiv gemacht.

Mangel an Fachkräften und Trockenheit sind große Probleme

Die Gärtnerei, die knapp zehn Hektar groß ist, ist aber auch Garant für Artenvielfalt. So gibt es dort gut 40 verschiedene alte Apfelsorten. Hummeln, Bienen und andere Insekten fühlen sich in dem Ökobetrieb wohl. Dort wurden zwischen 1946 und 1952 etwa 400 Obstbäume gepflanzt, von denen heute noch geerntet wird. Wähnerts versuchen den Bestand ständig zu verjüngen und haben schon etliche neue Bäume gepflanzt. Solche Streuobstwiesen findet man heute nicht mehr oft. „Die alten Sorten gilt es zu erhalten“, findet Anke Domscheit-Berg. Neben dem Fachkräftemangel bereitet die seit Jahren anhalte Trockenheit Kopfzerbrechen. „Das Regenwasser reicht nicht, damit das Obst ordentlich wächst”, sagt Susann Wähnert. „Wenigstens ist uns in diesem Jahr die Apfelblüte nicht erfroren. Das lässt auf eine gut Ernte hoffen.”

