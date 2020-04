Corona: Im hohen Norden steht die Null noch

Fürstenberg

Für gewöhnlich erwachsen dem Norden des Kreises aus seiner vergleichsweise dünnen Besiedlung eher Probleme. Sei es bezüglich der Wirtschafts- und Finanzkraft oder was den Ausbau der Infrastruktur betrifft. In Zeiten der Coronakrise scheint das luftige Besiedlungsschema jedoch eher von Vorteil zu sein. Wo sich viele Leute hinwünschen, um Urlaub zu machen, gibt es noch keinen gemeldeten Covid 19-Fall. Und das nun schon seit Wochen. Lange traf das auch auf Kremmen zu. Doch inzwischen steht die Null nur noch in Fürstenberg, also im hohen Norden.

Fürstenbergs Bürgermeisteramt Robert Philipp bedankt sich bei allen Einwohnern, die sich in dieser Zeit für ihre Mitmenschen engagieren und ihnen helfen. Quelle: Enrico Kugler

„Ich will das gar nicht beschreien“, sagt Robert Philipp. Fürstenbergs Bürgermeister weiß nur allzu gut, dass sich das von heute auf morgen ändern kann. Schließlich gebe es in der Wasserstadt und ihren Ortsteilen eine Menge Berufspendler. Damit erhöhe sich die Gefahr, den Virus womöglich einzuschleppen. Und eigentlich, so Robert Philipp, der inzwischen im 17. Jahr die Geschicke der Stadt als Bürgermeister lenkt, seien in der Region um diese Jahreszeit massenhaft Radler, Autos und Bootsfahrer unterwegs. Das habe er, so der Verwaltungschef, dieses Jahr nicht beobachtet. Im Gegenteil, es sei verdächtig ruhig. „Ein komisches Gefühl für eine Tourismusregion wie Fürstenberg“, sagt der Bürgermeister.

Verwaltungschef plant Heimaturlaub

Auf der anderen Seite sei es ein Beweis dafür, dass sich die Leute an die Eindämmungsvorschriften halten. Und auch die Kontrollen durch Mitarbeiter des Rathauses und die Polizei hätten gezeigt, dass sich die Leute an die Spielregeln halten. Dafür, so Robert Philipp, wolle Dankeschön sagen. Das gelte auch für all jene, die mit ihrem Einsatz, ihrer Hilfsbereitschaft und ihrem Ideenreichtum dafür sorgen, dass alle ausreichend versorgt werden, vor allem die vielen älteren Menschen. Die gesunde Luft und die herrliche Natur werde es den Menschen hier auch erleichtern, die Urlaubssaison ohne große Reisetätigkeit gut zu verkraften. Für ihn, so Robert Philipp stehe auf jeden Fall Heimaturlaub auf dem Programm.

