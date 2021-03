Corona in Fürstenberg: Kita „Kleine Strolche“ und Hort bleiben bis 26. März geschlossen

Fürstenberg/Havel

Aufgrund der hohen Zahl der mit Corona infizierten Erzieher und Erzieherinnen und dem verstärkten Infektionsgeschehen in Fürstenberg/Havel bleiben die Kita „Kleine Strolche“ und der angegliederte Hort vorerst bis einschließlich Freitag, 26. März, geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung am Montagabend mit.

Die Verwaltung bemühe sich, so hieß es, die Einrichtungen zeitnah und sobald verantwortbar wieder zu öffnen. Hinsichtlich der Entwicklungen des Infektionsgeschehens und der davon abhängigen Entscheidungen stehe die Stadtverwaltung im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Oberhavel.

Auskünfte in der Stadtverwaltung

Die Stadt kündigte an, die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin über die Entwicklungen im Bereich „Aktuelles“ auf der städtischen Webseite (www.fuerstenberg-havel.de) und durch den entsprechenden Newsletter auf dem Laufenden zu halten. Bei Fragen zum Kitabetrieb wird darum gebeten, sich an die Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung in den Bereichen Kita und Schule zu wenden, Telefon: 033093/34622 oder 033093/34621.

Bei Fragen in Bezug zur Corona-Situation wird außerdem darum gebeten, sich an das Gesundheitsamt des Landkreises Oberhavel zu wenden.

Von Bert Wittke