Das denkmalgeschützte und einsturzgefährdete Dach über dem Bahnsteig 1 in Fürstenberg/Havel soll nun endlich saniert werden. Bis zum Sommer wird die Planung fertig sein. Mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten wird Ende September gerechnet.

Fürstenberg - Das Dach am Bahnsteig 1 in Fürstenberg/Havel wird erneuert