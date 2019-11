Nach dem Horror-Unfall: Funkloch auf der B 96

Fürstenberg

Die Unfallstelle ist geräumt, die zerborstene Leitplanke war schnell ersetzt. Es sind nur winzige Spuren, die knapp drei Kilometer südlich von Fürstenberg daran erinnern, dass an der Stelle am Freitagabend ein Mensch gestorben ist. Der ortskundige Fahrer war bei einem riskanten Überholmanöver in Höhe der Bushaltestelle in Drögen im Überholverbot auf der auf 70 km/h begrenzten Strecke mit seinem Auto frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Dabei verlor der 54-Jährige sein Leben.

Eine Situation, die man sich nicht einmal ansatzweise vorstellen möchte. Verschlimmert wurde sie, weil zwar etliche Kraftfahrer helfen wollten, aber niemand den Notruf wählen konnte. Denn an der Unfallstelle, in der Senke, gibt es keinen Empfang.

Empfang gibt es erst auf dem Hügel

„Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wissen schon, dass sie den Hügel Richtung Fürstenberg hinauf müssen, um telefonieren zu können“, so Bürgermeister Robert Philipp. „Richtung Gransee ist kein Netz.“ Am Montag testete er es selbst probehalber, aber auch sein Handy zeigte keinen einzigen Balken. Zum Glück gibt es mehrere Bewohner, die mit ihrem Festnetztelefon die Rettungskräfte riefen.

Der MAZ-Test vor Ort an der Unfallstelle an der B96 ergab: Kein Handyempfang südlich von Fürstenberg. Quelle: Martina Burghardt

Der letzte Einsatz an genau dieser Stelle ist gar nicht so lange her. Ende April brannte ein mit Plastikmüll beladener Lkw. Dort musste sogar ein Stück Straße erneuert werden. Keinen Empfang hatte auch der Bewohner des Forsthauses Schönhorn in der Nähe von Steinförde, etwas abseits, aber ebenfalls auf Fürstenberger Gebiet. Eine absolute „Nullfläche ohne Empfang“. Der Förster musste so lange fahren, bis er telefonieren und Hilfe rufen konnte.

Bürgermeister fordert bessere Netzabdeckung

Dass nicht jedes entfernte Waldstück in dünn besiedeltem Raum mit einer Funkantenne ausgestattet sein kann, versteht Bürgermeister Philipp noch. „Aber da, wo viele Menschen unterwegs sind, sollte es heute Netzversorgung geben, und sei es nur, um Hilfe zu holen“, sagt er und zählt zu der „unfallträchtigen“ B 96 auch die Bahnlinie Rostock/ Stralsund-Berlin.

„Die Bundesregierung behandelt die Versorgung mit flächendeckendem Mobilfunk immer noch als Lifestyle-Thema“, so Anke Domscheit-Berg, Digitalexpertin und Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, aus Fürstenberg. „Die Fälle allein aus der Fürstenberger Gegend zeigen, dass es um einen kritischen Zugang zur Daseinsvorsorge und im Extremfall um Leben und Tod geht.“

Bürgermeister Robert Philipp machte ebenfalls den Funklochtest. Quelle: Martina Burghardt

Funklöcher im ländlichen Raum

Eine Verpflichtung, alle Bundesstraßen mit schnellem Mobilfunk zu versorgen, gibt es erst seit der Versteigerung der 5G-Lizenzen vor ein paar Monaten und sie muss erst bis 2024 erreicht werden. „Auch deshalb führen Straßen, darunter auch Bundesstraßen, nach wie vor häufig durch Funklöcher“, so Anke Domscheit-Berg, die sich als netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion, als Mitglied des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur und als Beiratsmitglied der Bundesnetzagentur (BNetzA) mit dem Thema befasst.

Verbindliche Ziele habe die Bundesnetzagentur den Netzbetreibern stets nur für einen Prozentsatz der Haushalte, statt der Fläche, vorgegeben. Dies habe zu großen weißen Flecken im ländlichen Raum mit dünnerer Besiedlung geführt, in denen man auch im Jahre 2019 kein oder fast kein Netz hat. Eine große Zahl dieser Funklöcher befinde sich daher auch in Brandenburg außerhalb des Speckgürtels.

Bundesregierung hat Verantwortung vernachlässigt

„Wie beim Ausbau mit Glasfaser hat sich die Bundesregierung zu lange darauf verlassen, dass ,der Markt das schon regelt’“, so die Politikerin, „und ihre eigene Verantwortung, durch kluge Regulierung für eine Vollversorgung mit Mobilfunknetz zu sorgen, vernachlässigt. Das ist auch daran erkennbar, dass die Bundesregierung trotz jahrelanger Funkloch-Debatten erst vor ein paar Tagen eine Mobilfunk-Strategie vorlegen konnte.“

Viele Pendler und Lieferfahrzeuge unterwegs

„ Deutschland soll Weltspitze bei der digitalen Infrastruktur und Leitmarkt für 5G werden“, lässt die Bundesnetzagentur im Zusammenhang mit den 5G-Lizenzen verlauten. Nach den tragischen Ereignissen in Fürstenberg mitten im Funkloch dürfte dieser Satz gemischte Gefühle hervorrufen.

Bürgermeister Robert Philipp denkt an die zahlreichen Pendler und Lieferanten, die diese waldreiche Strecke nutzen, früh am Morgen, am späten Abend und in der Nacht. Er mag sich nicht ausmalen, wie es ist, wenn jemand zwischen Fürstenberg und Dannenwalde Hilfe braucht und dann kein Haus mit Festnetzanschluss in der Nähe ist.

Fehlende Netzabdeckung: Brandenburg voller „weißer Flecken“ Ersthelferberichteten nach dem Autounfall bei Drögen, Probleme beim Absetzen eines Notrufes gehabt zu haben. Wegen fehlender Netzabdeckung befand sich die Unfallstelle in einem Funkloch. Notarzt und Polizei konnten von Zeugen direkt vor Ort per Handy zunächst nicht zum Unfallort gerufen werden. Dass ein durchgängiger Mobilfunkempfang entlang der B 96 nicht gegeben ist, ist nichts Neues. Die fehlende Netzabdeckung in Brandenburg ist ein Problem, welches in der Landespolitik seit vielen Jahren bekannt ist und diskutiert wird. Bei der

Aktion„Funklochmelder“ meldeten Brandenburger 2017 innerhalb von sechs Monaten mehr als 23 000 Funklöcher („weiße Flecken“) im Land. Der vor wenigen Tagen veröffentlichte Koalitionsvertrag der zukünftigen Landesregierung hält die Bereitstellung eines leistungsfähigen Mobilfunknetzes auf 4G/LTE-Niveau in allen Teilen Brandenburgs fest. Jedoch ohne konkretes Datum für die Umsetzung.Je nachMobilfunkanbieter steht aktuell entlang der B 96 in Oberhavel teilweise lediglich die Netztechnik GSM zur Verfügung. Deren maximale Datenübertragungsrate beträgt 53,6 kBit pro Sekunde. Zum Vergleich: Bei LTE sind es bis zu 500 Mbit.

Von Martina Burghardt