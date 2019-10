Drögen

Für so manch einen Motorsportfan ist ein Tag in der Kiesgrube das Größte. Der Motorsportclub Fürstenberg macht es regelmäßig möglich. An diesem Wochenende treffen sich auf der 1800 Meter langen Rennstrecke Drögen wieder all jene, die ihre Crossmaschinen, Quads und Allradfahrzeuge ausprobieren möchten. Jeder da...