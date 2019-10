Investitionen ins Wohnen

Fürstenberg/Havel

Die durchschnittliche Miete für Wohnungen des Kommunalen Wohnungswirtschaftsbetriebes der Stadt Fürstenberg/ Havel (Kowobe) wird im kommenden Jahr leicht ansteigen: von 4,11 Euro auf 4,25 Euro je Quadratmeter.

Dies ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes, den die Kowobe jetzt zusammen mit dem Jahresabschluss 2018 vorgelegt hat. Im Hauptausschuss gab es dafür Zustimmung, die Stadtverordnetenversammlung wird dazu demnächst einen Beschluss fassen. „Die Zahlungsfähigkeit ist gesichert, die Lage ist positiv. Es gibt keine einschneidenden Ereignisse“, hieß es.

Wohnstandort ist weiterzuentwickeln

Die Tatsache, dass das Durchschnittsalter der Kowobe-Mieter 61 Jahre beträgt, in etlichen Mietshäusern sogar über 70 Jahre liegt, sieht der Betrieb als Herausforderung, altersgerechte Wohnungen anzubieten. „Die gestiegene Nachfrage nach preisgünstigen, altersgerechten und barrierefreien Wohnungen in zentraler Lage erfordert die Weiterentwicklung des Wohnstandortes Innenstadt“, heißt es im Wirtschaftsplan für 2020.

Die Information führte erneut zu einer Diskussion über den Einbau von Fahrstühlen. Norman Kleßny ( AfD) fragte nach, ob das nicht sinnvoll wäre. Es sei sehr teuer, nachträglich Fahrstühle einbauen zu lassen, erklärte der Kowobe-Werkleiter Ralf Lunkenheimer. Außerdem würden die Mieten steigen. Zuletzt war darüber im vergangenen Jahr diskutiert worden. „Es gibt keine Zuschüsse, nur zinslose Dahrlehen“, so Lunkenheimer.

800 000 Euro werden investiert

Im Wirtschaftsplan des Kowobe sind für das Jahr 2020 Investitionen in Höhe von 802 000 Euro vorgesehen. Geplant sind unter anderem in den nächsten beiden Jahren je 100.000 Euro für die Verbesserung des Wohnumfeldes für 60 Mieter in der Zehdenicker Straße 35/36. Der Straßenzustand dort sei grenzwertig, es gebe regelmäßige Beschwerden. Jährlich seien die die Schlaglöcher provisorisch geflickt worden. Als Antwort auf die Zweifel von Norman Kleßny, ob dies tatsächlich notwendig sei, versicherte Ralf Lunkenheimer, man plane keinen Luxusausbau, aber es solle „ordentlich“ werden. Ein erster Kostenvoranschlag habe bei 400 000 Euro gelegen.

Größtes Vorhaben bleibt Friedrich-Wilhelm-Straße

Die größte Investition der nächsten Jahre bleibt jedoch der Ausbau des Mietshauses in der Friedrich-Wilhelm-Straße 4 für rund 1,5 Millionen Euro. Von der für dieses Jahr geplanten Summe in Höhe von 300.000 Euro sind aktuell 77.000 Euro ausgegeben. Derzeit wird die Vorplanung überarbeitet, wie Ralf Lunkenheimer informierte. „Es wird Änderungen geben", sagte er. Das Architektenbüro aus Neustrelitz habe gerade ein komplett neues Aufmaß erstellt. Ende Oktober rechnet man mit neuen Zahlen. Hauptausschussvorsitzender Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg) forderte, die abgeänderte Planung dem Bauausschuss vorzustellen. In den Jahren 2020 und 2021 sind jeweils 600.000 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Der Kowobe verwaltet im Jahr 2020 laut Plan 412 städtische Wohnungen in Fürstenberg und den Ortsteilen. Dazu kommen Dienstleistungen für private Vermieter, voraussichtlich für 53 Wohnungen, sowie Gewerbeimmobilien. Die Leerstandsquote beträgt 3,62 Prozent (Stand 2018).

Von Martina Burghardt