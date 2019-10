Bauarbeiten im Kloster-Brauhaus

Himmelpfort

Als Ruine kann man das Brauhaus in Himmelpfort wohl kaum noch bezeichnen. Das Baugerüst kündet seit langem davon, dass hier etwas im Werden ist, das den verheerenden Brand vor neun Jahren vergessen lässt, beinahe jedenfalls.

Die Bürgerstiftung Kulturerbe Himmelpfort wächst seit der Gründung Anfang 2016 an ihren Aufgaben. Aus den anfänglichen Plänen für die Wiederherstellung einer „begehbaren Ruine“ hat sich mittlerweile ein ambitioniertes Projekt für ein Haus der Kultur und der Begegnung entwickelt, nicht nur für die Himmelpforter, sondern für die ganze Region.

Die Brauhaus-Ruine kurz vor der Beräumung im Jahr 2016. Quelle: Jochen Hochsieder

Nachdem vor drei Jahren zunächst die Berge von Schutt akribisch sortiert, begutachtet, dokumentiert und beseitigt wurden, standen die Rekonstruktion des Mauerwerkes und Restauration des Giebels an. Vieles, was seitdem folgte, war eine Kette von sich gegenseitig bedingenden Arbeiten. Für die Dachkonstruktion mussten Stahlträger eingezogen werden, damit die Last nicht auf den Außenmauern ruht. Stahlseile stabilisieren die Konstruktion und erlauben, später einmal bei Bedarf provisorische Wände einzuziehen.

Die Rekonstruktion des Brauhaus-Daches. Quelle: privat

Das Notdach schützte die Funde der Archäologen im Boden – steinzeitliche Keile, Ziegel aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, die Darre, die den Beweis für die Nutzung des Brauhauses lieferte. Bis zum Frühjahr soll die Mauerkrone erneuert sein, am Dach wird ebenfalls weiter gearbeitet, das Notdach schrumpft weiter.

Derzeit legen die Restauratoren letzte Hand an den Schmuckgiebel, den Teil des Gebäudes, der letztlich ausschlaggebend für die Rekonstruktion des Brauhauses war. „Ein unüblicher Giebel für diese Zeit“, erklärt Arno Sommer, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung. Dieses Gebäudeteil hat Priorität, vor allem für die Denkmalschützer und damit für die Geldgeber.

Fördermittel und Spenden

Es wird viel Geld gebraucht für diese besondere Baustelle. 100 000 Euro hatte allein die Beräumung der Ruine gekostet. Am Ende werden es wohl anderthalb bis zwei Millionen Euro sein, die die Stiftungsmitglieder nach und nach aufbringen, sowohl aus Spenden als auch aus verschiedenen Fördertöpfen. „Das Land Brandenburg ist ein stetiger Geldgeber“, so Arno Sommer. Der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligte dieses Jahr 120.000 Euro. Der Landkreis Oberhavel und die Stadt Fürstenberg, dazu Politiker und vor allem der Landeskonservator haben die Brauhaus-Stiftung bislang ebenfalls bei ihrem ehrgeizigen Vorhaben, das so sehr in Mitleidenschaft gezogene Denkmal zu retten und nutzbar zu machen, unterstützt. „Dafür sind wir von ganzem Herzen dankbar“, so Arno Sommer.

Bauzeichnung für den dritten Bauabschnitt des Brauhauses Himmelpfort. Quelle: privat

Dass dafür ein Engagement über Jahre hinweg nötig wäre, wussten die Stiftungsmitglieder. Wie viel Geduld sie brauchen würden, ahnte wohl kaum jemand. Die Förderanträge stellt der Architekt. Auf die Mittel, um weiterzumachen, warten alle. Das ist eine der Schwierigkeiten, mit denen die Stiftung als Bauherr fertig werden muss. Zwischen Fördermittelzusage und tatsächlicher Verfügbarkeit des Geldes vergeht oft ein halbes Jahr. Dann muss innerhalb kürzester Frist gebaut werden – schier unmöglich bei der Auslastung der Baufirmen. So ist es auch jetzt. Die Mittel für den zweiten Bauabschnitt sind bewilligt. Fertig wird das Dach voraussichtlich erst im Frühjahr.

War er manchmal doch verzweifelt? Nein, das nicht, behauptet Arno Sommer. Eher ungeduldig. Immerhin haben er und die mittlerweile 80 Stiftungsmitglieder das nächste Ziel vor Augen, den dritten Bauabschnitt: die Schließung der Hülle. Die neueste Bauzeichnung zeigt, wie das Brauhaus in zwei Jahren aussehen könnte. Wer mehr darüber wissen will, hat am nächsten Sonntag dazu Gelegenheit. Nach der Veranstaltung „Das Rote Sofa“, das diesmal in der Kirche - mit beheizten Sitzen - steht, wird eine Begehung des Brauhauses angeboten.

Von Martina Burghardt