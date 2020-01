Einwohnerzahl leicht gesunken

Fürstenberg/Havel

Die Zahl der Eheschließungen in Fürstenberg ist gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen. Gaben sich 2018 insgesamt 75 Paare das Ja-Wort, waren es 2019 bereits 84, darunter drei gleichgeschlechtliche Paare. Knapp die Hälfte, nämlich 39 Paare, unterschrieben im Trauzimmer des Rathauses ihre Eheurkunden. 19-mal geschah das in der Kirche Altthymen. Je neunmal traute die Standesbeamtin Paare im Landhaus Himmelpfort und auf dem Gut Boltenhof. Im Haus Dahmshöhe gab es fünf Trauungen, im Schloss Tornow und auf dem Kaffenkahn zwei.

Der Sonnabend ist bei Brautleuten beliebt

Der Sonnabend ist beliebt bei den Hochzeitsgesellschaften: 38 Eheschließungen fanden an diesem Tag statt, 24 an einem Freitag und 22 an anderen Wochentagen.

Der jüngste Bräutigam war 21 Jahre alt, die jüngste Braut 23. Mit 70 Jahren trauten sich ein Mann und eine Frau, Ja zu sagen. Der größte Altersunterschied bei den Paaren lag bei 19 Jahren. Standesbeamtin Nicole Röhl kann auch darüber Auskunft geben, dass 60 Heiratswillige das erste Mal eine beurkundete Beziehung eingingen. Neun Paare hatten bereits Ehen hinter sich.

Fürstenberg hat 5891 Einwohner

Bei der Einwohnerstatistik für 2019 zeigt sich ein ähnliches Bild wie 2018. Allerdings ist die Zahl der Fürstenberger mit Hauptwohnsitz in der Stadt und den Ortsteilen um 12 gesunken und liegt nun bei 5891. 30 Geburten – vier weniger als im Jahr 2018 – stehen 82 Sterbefälle gegenüber, nicht genug, um den Stand zu halten. Dafür gab es mehr Zu- als Wegzüge: 293 Menschen meldeten sich 2019 im Fürstenberger Einwohnermeldeamt an, 253 zogen weg. In der Stadt selbst gab es 240 Zu- und 205 Wegzüge. Trotzdem sank die Einwohnerzahl um drei.

Im größten Ortsteil Bredereiche sind nach wie vor 600 Einwohner gemeldet, obwohl auch dort Bewegung in der Statistik ist, unter anderem wurden 2019 vier Geburten und sieben Sterbefälle registriert.

14 Einwohner weniger in Himmelpfort

In fünf weiteren Ortsteilen veränderte sich die Einwohnerzahl ebenfalls nicht. In Qualzow gab es überhaupt keine Veränderungen. Die meisten Einwohner verlor Himmelpfort im vorigen Jahr, 14 weniger. 18 Zuzüge konnten die 28 Wegzüge und vier Sterbefälle nicht ausgleichen.

Den größten Einwohnerzuwachs verzeichnete Zootzen mit aktuell 203 Einwohnern, das sind acht mehr als Ende 2018.

220 Ausländer leben in der Stadt

Insgesamt leben zurzeit 248 Ausländer in Fürstenberg, sieben weniger als vor einem Jahr, davon 220 in der Stadt. 97 zogen im vergangenen Jahr weg, 88 kamen neu dazu. In Bredereiche sind fünf Ausländer gemeldet, Ende 2018 waren es noch 12, in Himmelpfort sieben und in anderen Ortsteilen je ein bis drei: Altthymen (1), Barsdorf (3), Blumenow (3), Steinförde (1), Tornow (2), Ringsleben (3), Zootzen (3).

Die aktuellen Zahlen

Das sind die aktuellen Einwohnerzahlen und die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr.

Altthymen:111 (-3 gegenüber 2018)Barsdorf:90 (0) Qualzow:19 (0)Blumenow:149 (0)Boltenhof:36 (+1) Bredereiche:600 (0) Himmelpfort:433 (-14) Steinförde:63 (-3)Großmenow:19 (+1)Kleinmenow:27 (-5)Steinhavelmühle:12 (0) Tornow:74 (+3)Neubau:12 (-1)Neutornow:50 (-5)Ringsleben:48 (+3) Zootzen:203 (+8) Fürstenberg/Stadt:3945 (-3)

Von Martina Burghardt