Holzernte, Schäden und Waldumbau

Steinförde

Schwere Fahrzeuge haben tiefe Spuren im Wald und auf dem Weg in Steinförde Richtung Neuglobsow hinterlassen. Dicke, 120 Jahre alte Kiefernstämme warten am Wegesrand auf den Abtransport. Die Reste des Einschlags liegen im Wald. Einerseits kein schöner Anblick für Spaziergänger und Touristen, wie Uwe Kittler feststellt.

Andererseits kann er sich nicht vorstellen, dass solch eine Bewirtschaftung im Einklang mit der Natur sein soll. „Rabiat“ nennt er dieses Vorgehen. Um die Schneisen für die Fahrzeuge macht er sich Sorgen. „Der Boden wird so festgefahren und verdichtet, dass das Wasser nicht abfließen kann“, sagt der 75-Jährige, der von Beruf Landschaftsbauer ist und seit 2002 in Steinförde lebt. „Der Wald ist unser Lebenselixier“, so Uwe Kittler. „Er bestimmt unser Klima. Ich fühle mich wohl, wenn der Wald in Ordnung ist.“

Kommunikation für mehr Verständnis

Dass der Holzeinschlag von den Anwohnern kritisch betrachtet wird, kennt Sven Oldorff auch aus anderen Orten. Für den Leiter der Landeswaldoberförsterei Steinförde, Landesbetrieb Forst Brandenburg, ist Kommunikation das Mittel der Wahl, um Verständnis zu erzeugen. „Entscheidend ist es, mit den Leuten im Gespräch zu bleiben“, sagt er.

Sven Oldorff, Leiter der Landeswaldoberförsterei Steinförde. Quelle: Martina Burghardt

In einem Jahr, so versprechen Sven Oldorff und Olaf Landsberg, Leiter des Reviers Schönhorn, werde das Bild ein ganz anderes sein. Der Weg soll bis zum Beginn der Urlaubssaison im Frühjahr wieder hergerichtet werden. Für solche Arbeiten müssten allerdings Temperatur und Feuchtigkeit stimmen. Eine Bodenverdichtung auf den Rückegassen finde statt, räumen die Fachleute ein. Allerdings gebe es keine Staunässe und damit keine nachteilige ökologische Wirkung.

Als einen „ganz normalen Holzeinschlag“ bezeichnet Sven Oldorff die Arbeiten im Revier Schönhorn. Für die sogenannten Rückegassen gibt es im Übrigen seit etwa vier Jahren neue Vorschriften: In geschützten Waldgebieten und auf Standorten mit besserer Nährstoffversorgung dürfen sie nur alle 40 Meter angelegt werden, bis dahin waren es alle 20 Meter. Das dient der bodenschonenden Holzernte.

Mehr Holz wächst nach als geerntet wird

Die 24 Angestellten und Beamten sowie 48 Waldarbeiter der Oberförsterei Steinförde sind für 22 000 Hektar Wald zuständig, davon ist mehr als die Hälfte Laub- und Mischwald. 18 700 Hektar werden bewirtschaftet.

150 000 Kubikmeter Holz pro Jahr wachsen nach. 95 000 Kubikmeter pro Jahr werden genutzt. Dafür steht eigene Technik, wie zum Beispiel Rückemaschinen, Traktoren und Rückeraupen zur Verfügung. Außerdem arbeitet man mit externen Dienstleistern zusammen.

Verjüngung und Waldumbau

Im Jahr werden durchschnittlich 170 Hektar Wald in dem Gebiet zwischen Templin und Zechlinerhütte verjüngt, mehr als die Hälfte davon schafft die Natur aus eigener Kraft. Dort, wo es mehr Wild und damit viel Verbiss gibt, muss mit Pflanzung und Zäunen nachgeholfen werden. Auch die Art des Jagens spielt beim natürlichen Waldumbau eine Rolle.

In den Revieren der Landeswaldoberförsterei Steinförde werden in dem landesweiten Methusalem-Projekt auf insgesamt vier Hektar 20 alte Laub- oder Nadelbäume stehengelassen. Darüber hinaus wurden Totholz-Areale ausgewiesen. „Sie gehören zum Ökosystem“, so Sven Oldorff, der seit 1996 den Waldumbau in der Region begleitet. Im Revier Schönhorn fühlen sich Rotbuchen am wohlsten, ebenso wachsen Eiche, Ahorn, Kiefern und Lärchen nach.

Olaf Landsberg, Revierförster Schönhorn. Quelle: Martina Burghardt

„Die Fläche ist vollständig überkront, die Buchen wachsen nach“, zeigt Olaf Landsberg auf der Fläche bei Steinförde, in der gerade das Holz geschlagen wird und die Uwe Kittler täglich vor Augen hat. Übrig gebliebene Äste und einen liegen gebliebenen Stamm werden Privatleute abholen. Beschädigte Bäume an den Wegen werden aus Sicherheitsgründen ebenfalls abgeholzt.

Um die Fragen der Steinförder zum Holzeinschlag und zum Waldumbau zu beantworten, will Revierförster Olaf Landsberg demnächst einen Rundgang anbieten. Dann wird sicher über den Weg zum Peetschsee, das Aufstellen zusätzlicher Bänke und auch über die Sorgen mit den Besuchern, die dort mitten im Sommer Grillfeuer entzünden, gesprochen.

Von Martina Burghardt