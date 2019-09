Zahl der Störche nimmt ab

Fürstenberg/Havel

Die Störche sind längst in ihre Winterquartiere gezogen. Bei stabilen Hochdruckwetterlagen konnten sie zeitig ihren Herbstzug antreten. Bis Mitte August waren 90 Prozent der Störche unterwegs.

Deutlich weniger Storchenpaare als im vorigen Jahr hatten sich im Frühjahr und Sommer in den Horsten im Norden Oberhavels eingenistet. Mehr als die Hälfte der 72 beobachteten Brutplätze in diesem Jahr blieb leer. Aber die wenigen Störche, die da sind, brüten auch. Von 33 Paaren konnten 30 ihre Jungen aufziehen. 64 junge Störche wurde flügge, 18 allein in Falkenthal.

Ähnliche Zahlen gab es im nasskalten Sommer 2017. 66 Junge waren flügge geworden, 2018 brachten 42 Horstpaare, von denen nur 34 erfolgreich brüteten, insgesamt 81 Junge hervor. Alles in allem nennt man das auch bei Störchen geburtenschwache Jahrgänge.

Kein einziges Gelege mit vier Eiern

Die sinkende Zahl der Störche war also vorauszusehen. Überrascht ist Paul Sömmer, Leiter der Naturschutzstation Woblitz als Einrichtung der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg, deshalb nicht. „Normal wären Bruten mit vier bis fünf Eiern“, so Paul Sömmer. In den vergangenen beiden Jahren gab es einige Gelege mit vier Eiern, in diesem Jahr kein einziges. Lediglich in acht Horsten, zwei davon in Falkenthal, zogen die Störche jeweils drei Junge auf. „Alle Ampeln stehen auf Rot.“ Man bräuchte Jahre und Jahrzehnte, sagt er, um den Bestand wieder zu erhöhen. „Der Verlust schon eines Altvogels kann häufig nicht mehr kompensiert werden und lässt einen beschleunigten Rückgang in den nächsten Jahren erwarten“, sagt er.

Neben der rückläufigen Zahl der Altvögel stellt die zu hohe Jungensterblichkeit ein großes Problem dar. „Die Altstörche kümmern sich sehr wohl um ihre Jungen“, erklärt er. Aber wenn das Nahrungsangebot nicht ausreicht, werden die Schwächsten aus dem Nest geworfen, und zwar in jeder Altersklasse.

Den Störchen fehlt das Futter

Futter, von dem in der Wachstumsphase reichlich gebraucht wird, finden die Störche in einem Umkreis von einem Kilometer. Davon gab es trotz eines „guten Feldmaus-Jahres“ offenbar nicht genug. Obwohl die Saison vielversprechend begann: Weil es schon früh warm und trocken war, gab es genügend Heuschrecken als Storchenfutter. „Trotzdem gelingt es den besten Paaren in den besten Revieren nicht mehr, die notwendige Zahl an Jungen aufzuziehen“, so Paul Sömmer. Immer mehr Brutplätze verwaisen, sogar in den „besten und langjährigsten Revieren“, wie die Beobachter feststellen mussten. Beispiele sind Grieben, Löwenberg, Bergsdorf und Altlüdersdorf.

In ganz Gransee wurde ein junger Storch flügge, in Zehdenick blieben sechs der acht Horste unbesetzt. In den beiden anderen – Falkenthaler Chaussee und Eisenbahnstraße – flogen dafür jeweils drei junge Störche aus, einer davon mit einer Beinverletzung.

Reproduktionsrate reicht nicht aus

Die jungen Störche werden mit drei bis vier Jahren geschlechtsreif. Die gegenwärtige Reproduktionsrate reicht allerdings bei weitem nicht aus, um den Bestand zu halten. „Der hohe Anteil erfolgreicher Paare mit 91 Prozent“, so Paul Sömmer, „bringt dem geschrumpften Bestand wenig, weil die Brutgröße mit 2,1 Flüggen pro erfolgreichem Paar einfach zu gering für die Bestandserhaltung ist.“ Das nächste Problem: Von vier Jungstörchen, so sagt die Statistik, wird höchstens einer so alt, dass er für Nachwuchs sorgen kann. Die Abwärtsspirale dreht sich weiter.

Störche sind besonders beachtete Vögel. Menschen wie Paul Sömmer und seine ehrenamtlichen Helfer Uwe Rohtermundt aus Falkenthal und Jörg Schwabe aus Wolfsruh beobachten genau, wie es ihnen ergeht. Viele Nester werden von den Grundstückseigentümern in Ordnung gebracht und gepflegt. Daran herrscht kein Mangel.

Unfälle kommen häufiger vor

Aber wenn wie in diesem Sommer ein Storch auf der Straße mitten in Badingen von einem Auto angefahren und dann achtlos über einen Zaun geworfen wird, übersteigt das die Vorstellungskraft von Paul Sömmer. „Das ist kein Einzelfall. Die Leute verrohen“, sagt er. Paul Sömmer hat das Unfallopfer gesund gepflegt. Kurz darauf kam ein anderes Jungtier aus demselben Nest in Badingen durch ein Windrad nahe dem Ort ums Leben.

Von Martina Burghardt