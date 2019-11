Die Kindertagespflegestätte Schatzkiste wird im Juli 2020 geschlossen. Voraussichtlich gibt es dann keine Kindertagespflege mehr in der Stadt. Das von der Stadt gezahlte Betreuungsentgelt reicht nicht für die eigene Vorsorge der Tagesmütter.

Tagesmütter in Fürstenberg geben auf

