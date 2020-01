Mehr Farbe und Vielfalt im Haus des Gastes

Himmelpfort

Elke Schmälzle hat etliche Farbmuster auf dem Tisch vor sich ausgebreitet. Sie muss sich bald entscheiden, denn bis Ende März sollen sowohl der Gastraum als auch der Flur und die vier Ferienzimmer im Haus des Gastes einen neuen Anstrich bekommen. Bis dahin bleibt es geschlossen.

„Das Haus hat sich versteckt“, so war ihr erster Eindruck, als die 54-Jährige vor einem halben Jahr entschied, die neue Aufgabe als Betreiberin von Matthias Paul zu übernehmen. Der Stadt gehört das Gebäude, sie ist die Unterpächterin. Ihr Ziel ist klar: Das Haus des Gastes mit dem verpflichtenden Beinamen Weihnachtshaus soll künftig einladender werden. Dazu gehört auch neue Farbe.

Von Berlin nach Himmelpfort

Elke Schmälzle ist in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen, lernte den Beruf der Groß- und Außenhandelskauffrau. Neugierde und vielseitige Interessen führten sie mit Ende 20 nach Berlin. Als Kulturmanagerin arbeitete sie unter anderem für das Theater ’89, das zu der Zeit auch einen Standort in Altes Lager ( Teltow-Fläming) hatte. „Ereignisreiche Jahre“, wie sie sagt. Plakate einiger Inszenierungen hängen an der Wand im Flur, allerdings nicht nur zur Erinnerung. Der einen Aufführung des Berliner Theaters ’89 im Dezember in der Klosterkirche Himmelpfort sollen nämlich weitere folgen.

Das ist Teil des neuen Konzeptes. Ihren Einstand hat Elke Schmälzle mit der Organisation des Weihnachtsmarktes an allen vier Adventswochenenden gegeben. 1400 Besucher kamen im Durchschnitt pro Tag. An den Erfolg will sie anknüpfen und weitere Märkte anbieten: zu Ostern, im Sommer und zur Zeit des Erntedanks.

Beste Voraussetzungen für neue Ideen

Ilja Rudat wird weiterhin die Sommerbühne organisieren. „Wir sind ein tolles Team“, sagt die neue Chefin, die sich darüber hinaus noch mehr Vielfalt wünscht. Theater, Klassik, Kabarett – an Ideen mangelt es nicht. „Wir haben eine wunderbare Kulisse, die Infrastruktur und die Besucher“, beste Voraussetzungen also, um diese Ideen zu verwirklichen. Verlässliche Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr wird es künftig geben. Von Donnerstag bis Sonnabend könnte der Biergarten abends geöffnet sein, so schwebt es Elke Schmälzle vor. Sie beschäftigt ab März wieder sechs feste Mitarbeiter und zwei auf Minijob-Basis, eventuell wird das Team noch vergrößert.

Dass ein Ort wie Himmelpfort, der in diesem Jahr seinen Erholungsort-Titel verteidigen will, dafür die Kräfte bündeln muss, ist für Elke Schmälzle selbstverständlich. Sie setzt deshalb auf gute Zusammenarbeit sowohl mit dem Ortsbeirat als auch mit der Kirchengemeinde und den verschiedenen Vereinen und Institutionen. „Dafür müssen wir uns strecken“, so die neue Gastgeberin in Himmelpfort.

Das Haus des Gastes in Himmelpfort trägt den Beinamen Weihnachtshaus Quelle: Martina Burghardt

Als Mittelpunkt des Ortes kommt dem Haus des Gastes eine besondere Bedeutung zu. Es ist für die Besucher nicht nur ein Café oder das Weihnachtshaus, sondern auch Informationsquelle. Die Touristinfo-Ecke wird deshalb neu gestaltet, eventuell wird dort in den Sommermonaten sogar ein fester Ansprechpartner, möglicherweise ein Touristik-Student, den Gästen Auskunft geben können.

Geschichte sichtbar machen

Im Café möchte Elke Schmälzle die Geschichte des Ortes sichtbar machen und fängt mit der ursprünglichen Funktion des Gebäudes als Schule gleich an. Dafür sucht sie originale Exponate, beispielsweise die alte Tafel oder eine Schulbank. Eine Fotoausstellung zur Geschichte Himmelpforts plant sie ebenfalls.

Café und Weihnachtsstube, Veranstaltungen, Fahrradverleih, Herberge – es sind die verschiedenen Komponenten, die es für Elke Schmälzle so spannend machen. Die Investitionen in die Optik sind für die strukturliebende Geschäftsfrau nur die eine Seite, das Haus mit Leben zu erfüllen, die andere. „Ich bin überzeugter Dienstleister“, sagt sie.

Von Martina Burghardt