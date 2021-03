Fürstenberg

20 Meter Kupferkabel haben unbekannte Diebe vom Gelände eines Umspannwerks in der Neustrelitzer Straße in Fürstenberg gestohlen. Laut Polizei sollen die Einbrecher in der Zeit vom 5. März, 13.13 Uhr, bis 8. März, 12.15 Uhr, zugeschlagen haben.

Sie beschädigten neben einem Zaun auch drei Container. Der Gesamtschaden liegt bei 2500 Euro, wobei das Kupfer einen Wert von 500 Euro hat.

Von MAZonline