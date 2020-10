Diebstahl am Fürstenberger Röblinsee

Fürstenberg

Am Donnerstag (1. Oktober) gegen 13:20 Uhr bemerkte ein Bootsbesitzer, das aus seinem Boot der aus Edelstahl bestehende Klappanker entwendet worden ist. Das Sportmotorboot befand sich auf dem Röblinsee in einem Bootschuppen in der Nähe der Badestelle. Der Bootschuppen wird von mehreren Personen genutzt. Der Klappanker lag offen auf dem Bug des Sportmotorbootes, eine etwa 30 Meter lange Leine war daran befestigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand dem Geschädigten entstand ein Schaden von etwa 200€.

Von MAZonline