Die Fürstenberger geben nicht auf und setzen sich weiter für eine Oberschule in der Wasserstadt ein. Entscheidend für eine Investition ist der Schulentwicklungsplan. Bei dessen Fortschreibung kann jeder mitreden.

Am Standort der Drei-Seen-Grundschule könnte ein Schulzentrum entstehen. So wünscht man es sich in der Wasserstadt. Quelle: Martina Burghardt