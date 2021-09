Diskussion um Sperrung – bleibt der Waldweg zum Peetschsee offen?

Fürstenberg/Havel

Wildes Campen am Ufer des Peetschsees und die damit verbundenen Hinterlassenschaften sowie die Gefahr durch offenes Feuer geben immer wieder Anlass zur Sorge, besonders seit dem vergangenen Jahr. In der Stadtverordnetenversammlung wird darüber diskutiert, wie man der negativen Begleiterscheinungen des Natur-Tourismus Herr werden könnte.

Die von der Forst eingerichteten Stellflächen in der Nähe des Ufers, die zwar nicht als Parkplätze ausgewiesen sind, aber als solche genutzt werden sollen, würden das wilde Campen fördern, so die Sorge. Andererseits nutzen Fürstenberger gern die Möglichkeit zur entspannten Erholung mit bequemer Anfahrt per Pkw. Und so gibt es aktuell zwei unterschiedliche Haltungen: Das wilde Campen hatte zwar im Corona-Jahr 2020 zugenommen, sei nun aber wieder kaum zu beobachten.

Die Forstverwaltung kann wilde Zustände nicht bestätigen

„Mit den Umständen, die dort vorherrschen, kann man absolut leben“, so Bürgermeister Robert Philipp (parteilos). „Die angeprangerten unhaltbaren Zustände können weder von den Mitarbeitern der Forst noch von der Naturwacht oder der Stadtverwaltung bestätigt werden“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt. „‚Wilde Zustände‘, welche dem Parkplatz und Peetschsee seit 2019 gelegentlich über die Lokalpresse attestiert werden, gibt es nicht“, heißt es in einem Schreiben des Landesbetriebes Forst Brandenburg.

„Solche Darstellungen sind völlig überhöht. Regelmäßiges Dauerparken mit Wohnmobilen etc. findet dort nicht statt.“ Andere empfinden diese Ansicht als Ignoranz. David Röwer (Vielfalt) sprach im Hauptausschuss von einem „Schlag ins Gesicht“ derjenigen, die am Peetschsee Müll und Flaschen einsammeln und Feuer austreten. Er könne das mit zahlreichen Fotos belegen und sei „traurig“ über die Art und Weise, wie das Thema behandelt werde.

Bei einer Sperrung wäre der Glasweg nicht mehr befahrbar

Eine ins Gespräch gebrachte Sperrung des Waldweges mit gleichzeitiger Ausnahmeregelung für Anlieger und Schwerbeschädigte, sei rechtlich so nicht umsetzbar, hieß es von offizieller Seite. Die Forstverwaltung dulde den öffentlichen Kfz-Verkehr zum Zwecke der Erholung. Diese Duldung könne komplett entfallen. Bei einer Sperrung des Weges wäre der Glasweg ab Ortsausgang Steinförde nicht mehr befahrbar.

Um einen Weg der „kleinen Schritte“ bat Hauptausschussvorsitzender Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg). Er könnte sich eine Beschilderung vorstellen, wie „Campen verboten“. Beispiele dafür gebe es in anderen Urlaubsgebieten. Ob Verbotsschilder etwas nützen, ob sie gestohlen werden und wie man die Einhaltung der Verbote kontrollieren sollte – die Argumente für und wider wechselten sich ab.

Stadtverordnete sollen nun entscheiden

Eine Bürgerbefragung zur Schließung des Weges, wie sie von Norman Kleßny (AfD) gefordert wurde, hält der Bürgermeister nicht für zweckmäßig. „Ich warne davor, vor jedem Beschluss, den man sich nicht zu treffen traut, abstimmen zu lassen“, sagte er und wies darauf hin, dass für Bürgerbefragungen strenge Kriterien gelten.

In der Sitzung wurde nun der Beschluss gefasst, in der Stadtverordnetenversammlung über die Offenhaltung des Weges zum Peetschsee abzustimmen. Eine Vertagung des Beschlusses um drei Monate, wie der Hauptausschussvorsitzende Raimund Aymanns beantragt hatte, fand keine Mehrheit.

Von Martina Burghardt