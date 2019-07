Himmelpfort

Packende Balkan-Beats versprechen die Betreiber der Himmelpforter Sommerbühne. Am Donnerstag, 25. Juli, kommt die Gruppe Kupalinka in den Fürstenberger Ortsteil.

Die Band aus Berlin und Himmelpfort spielt vor allem packende Balkantänze, schmelzende Balladen aus dem hohen Norden und mehrstimmige Lieder aus ganz Europa, aber auch Eigenkompositionen. „Die Musik der Straße und vom Lagerfeuer, frisch und natürlich, unplugged und mit viel Herzblut, erzählt von tragischen Liebschaften, dem Flug der Schwäne und der Sehnsucht nach der Ferne“, so heißt es in der Ankündigung des Konzertes der Gruppe.

Drei Sängerinnen und ein Akkordeonist wollen das Publikum mit auf eine einzigartige Klangreise nehmen. Das Konzert findet statt am Donnerstag, 25. Juli, um 19 Uhr auf der Himmelpforter Sommerbühne des Weihnachtshauses in der Klosterstraße.

Bereits ab 18 Uhr gibt es dort Leckeres vom Grill und Getränke (fast) aller Art. Sollte das Wetter an diesem Abend nicht „mitspielen“, wird das Konzert im Café stattfinden. Wer möchte, kann sich vorab schon Plätze reservieren. Dies ist telefonisch möglich unter 033089/4 18 88 oder auch per E-Mail an kultur@weihnachtshaus-himmelpfort.de. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist wie immer frei, Spenden für die Musiker sind jedoch erwünscht.

Von MAZonline