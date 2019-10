Fürstenberg

Unbekannte sind in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag gewaltsam in ein Einfamilienhaus mit Garage im Robinienweg in Fürstenberg eingedrungen. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räume in dem Gebäude. Wie die Polizei mitteilte wurden aus einer Garage zwei Zweiräder und ein Gespann sowie ein Fahrzeugschlüssel entwendet.

Bei den Zweirädern handelt es sich um eine Simson S51 mit rotem Tank sowie eine MZ BK 350 mit dem Kennzeichen OHV-MZ 56. Außerdem gestohlen wurde ein Gespann vom Typ MZ ES 300 mit dem Kennzeichen NZ-ES 250. Festgestellt und gemeldet wurde der Diebstahl am Sonntagmittag.

Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Der Eigentümer hat jedoch einen Finderlohn in Höhe von 2500 Euro ausgelobt.

Von MAZonline