Kulinarischer Adventsmarkt mit Programm

Fürstenberg/Havel

Kulinarische Köstlichkeiten und Stände mit regionalen Produkten – das zeichnet den Adventsmarkt in Fürstenberg aus. Am Sonnabend, dem 7. Dezember, von 14 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, dem 8. Dezember, von 14 bis 18 Uhr sind die Fürstenberger und Gäste der Stadt auf dem Markt vor der Stadtkirche wieder herzlich willkommen. Gastwirte und Köche aus Fürstenberg und der Region haben sich wieder etwas einfallen lassen, um den Adventsmarktbesuchern die verschiedensten Gerichte von Geflügel- und Wildspezialitäten bis hin zu süßen Desserts anzubieten.

Rund um den erleuchteten und geschmückten Weihnachtsbaum wird zusätzlich zu dem guten Essen ein buntes Programm geboten. Daran beteiligt sind hauptsächlich die Fürstenberger selbst.

Sänger, Tänzer, Kuchenbäcker

Der Weihnachtsmann wird am Sonnabend um 14.45 Uhr auf dem Kulinarischen Adventsmarkt begrüßt. Er schneidet die Riesenstolle aus der Bäckerei Eckert mit an – jeder darf probieren. Um 15 Uhr unterhält die Singegruppe aus Fürstenberg das Publikum. Weihnachtssongs erklingen ab 15.30 Uhr. Die jungen Tänzer vom Treff 92, die FGB-Dancer, treten am Sonnabend um 16.30 Uhr auf. Die Sozialstation und die Klasse 2a der Drei-Seen-Grundschule Fürstenberg haben sowohl für Sonnabend als auch für Sonntag einen Kuchenbasar vorbereitet.

Weihnachtswerkstatt und Modelleisenbahn

Im Rathaus wird der Modellbahnclub die Eisenbahnen fahren lassen. Dort ist auch wieder eine Mitmachwerkstatt und Technikstube eingerichtet. Schülerzeichnungen werden in der Weihnachtsgalerie der Drei-See-Grundschule im Rathausfoyer ausgestellt und stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Winterweihnacht“. Die Kita Spatzennest bastelt mit kleinen Besuchern des Adventsmarktes. Wer noch nach einer Geschenkidee fürs Fest sucht, wird auf dem Markt sicherlich fündig.

An beiden Tagen können die Jüngsten unter dem Weihnachtsbaum auf dem Markt ihre Runden mit der Kindereisenbahn drehen, und zwar kostenfrei. Zu schauen und zu kaufen gibt es auch etwas im Kirchen-Café-Basar.

Zwei Chöre singen gemeinsam

Mit einem großen Adventskonzert am Sonnabend um 18 Uhr in der Stadtkirche werden die Kirchenchöre aus Fürstenberg und Lychen ihr Publikum auf das Fest einstimmen. Erstmals geben die 40 Sängerinnen und Sänger gemeinsam ein Konzert. Unter der Leitung der Lychener Chorleiterin Marianne Stechbart und des Neustrelitzer Kantors Lukas Storch (Orgel) sowie mit Anne Franke (Geige) wird ein Adventssingen mit kleinen Werken verschiedener europäischer Komponisten stattfinden. Das Konzert wird am Sonntag, dem 8. Dezember, um 18 Uhr in der Lychener Stadtkirche gegeben. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Sagen und Tombola

Am Sonntag um 15 Uhr trägt der Historiker und Stadtführer Carsten Dräger Fürstenberger Sagen und Anekdoten vor. Um 15.30 Uhr beginnt die Feuershow auf dem Markt.

Die Gewinner der traditionellen Weihnachtstombola werden am Sonntag um 16.30 Uhr ermittelt. Lose gibt es bereits in der Touristinformation, in der Hufeland-Apotheke und in der Tankstelle.

Von Martina Burghardt