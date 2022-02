Einsätze erst nach einer ruhigen Nacht für Fürstenbergs Feuerwehrleute

Fürstenberg/Havel

„Wir haben entspannt durchgeschlafen“, sagt Dirk Stolpe, auf die Frage, wie die Feuerwehrleute aus Fürstenberg/Havel die Nacht von Mittwoch zu Donnerstag verbracht haben. Der Sturm, so der Stadtbrandmeister, habe die Region in den Nachtstunden in Ruhe gelassen.

In Richtung Dahmshöhe (Altthymen) hatte der Sturm einen Baum über den Weg fallen lassen. Quelle: Feuerwehr

Erst so ab 7 Uhr seien Einsätze aufgelaufen: in Dahmshöhe, im Stadtgebiet Fürstenberg, auf der Ortsverbindungsstraße von Tornow nach Neu-Tornow und im Raum Himmelpfort seien jeweils umgestürzte Bäume zu beseitigen gewesen. Nun warte man, was die zweite Sturmwelle am Nachmittag bringen wird.

Von Bert Wittke