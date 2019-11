Löscheinsatz in Fürstenberg

Fürstenberg

Der Brand am späten Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr in einem Einfamilienhaus im Fuchssteig in Fürstenberg/ Havel ist offensichtlich noch einmal glimpflich ausgegangen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei und der Feuerwehr niemand.

Das Feuer war offenbar vom Schornstein des Gebäudes ausgegangen. Die Flammen hatten beim Eintreffen der Feuerwehrleute bereits die Verkleidung und Teile des Dachstuhls erreicht, wie Fürstenbergs Stadtbrandmeister Dirk Stolpe mitteilte. Darüber hinaus hatten sich große weiße Rauchwolken über dem Haus gebildet.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Fürstenberg und Bredereiche waren im Einsatz und gaben sich Mühe, den Wasserschaden so gering wie möglich zu halten. Bei den Löscharbeiten kam unter anderem das Drehleiterfahrzeug zum Einsatz.

Nach Glutnestern gesucht

Mit einer Wärmebildkamera wurde jeder Bereich des in Leichtbauweise errichteten Gebäudes nach Glutnestern abgesucht, um die Möglichkeit auszuschließen, dass sich das Feuer weiter ausgebreitet hat. Das sei gerade in den Zwischendecken möglich, so Dirk Stolpe.

Sicherheitshalber waren die Kinder der dort lebenden Familie für die Nacht bei Nachbarn untergebracht worden. Um 3.30 Uhr waren die Feuerwehrleute wieder zu Hause. Das Haus, so die Polizei, soll weiterhin bewohnbar sein. Zudem wurde angekündigt, dass Kriminaltechniker das Gebäude am Freitag in Augenschein nehmen werden. Zur genauen Schadenshöhe konnten bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Von Martina Burghardt