Fürstenberg/Havel - Einschulung 2020: So läuft es an den Grundschulen in Fürstenberg

Am 8. August werden auch in Fürstenberg/Havel die ABC-Schützen eingeschult. Die Schulen haben sich viele Gedanken gemacht, wie die Feierlichkeiten trotz Corona durchgeführt werden können. An beiden Fürstenberger Grundschulen gibt es eine Gutwetter- und eine Schlechtwetter-Variante.