Eis geht im INNFernow in Fürstenberg das ganze Jahr über

Hier ist fast alles regional!“ Sascha Fernow muss überlegen, ob auch „ferne“ Produkte in seinem Geschäft, dem „Café und Gästehaus INNFernow“, verwendet werden. Nur ein paar Zutaten sind es, die meisten stammen von namhaften Herstellern.

Kuchen, warme Gerichte und Eis – damit beglückt das noch junge Unternehmen – 2015 wurden die Türen geöffnet – seine Gäste. Beispiel Wildburger: Der Jäger, der das Fleisch liefert, lebt in Marienthal. Das Wild erlegt er in seinem Zernikower Jagdrevier. Die Milch für den Kuchen holen die Fernows von der Agrar GmbH Kraatz beziehungsweise von der dortigen Frischemilchbar. Eier stammen auch aus der Region. Tee von der Himmelpforter Kaffeerösterei wird im INNFernow aufgebrüht.

„Die stärkste Waffe aber ist das Eis“, sagt Sascha Fernow. Quelle: Uwe Halling

Kuchen und Speisen sind selbst gemacht. Dafür ist Ehefrau Katja Fernow zuständig. Sie probiere viel aus; zuletzt erst Kuchen, der wie Eis am Stiel (auch in der Größe) aussieht. „Die stärkste Waffe aber ist das Eis“, sagt Sascha Fernow. Sie hat sich dazu entwickelt. Vor drei Jahren kaufte er eine Eismaschine. Als Zutaten würden ausschließlich hochwertige Konditoreiwaren verwendet. 20 Eissorten stünden permanent in der Auslage, 80 verschiedene Sorten fertigt der Chef selbst. Die Produktion sei aufwendig. Sogar im Winter werde Eis gekauft – statt drei dann eben nur eine Kugel. „Ich habe das Verfahren professionalisiert und behaupte, bei uns gibt es das beste Eis in Fürstenberg.“

Von Eintopf über Kartoffelpuffer bis zum Burger

Die Speisekarte haben die Fernows zuletzt etwas verändert. Schweineschnitzel und Pommes flogen raus. Jetzt gibt es eher einen Eintopf, heiße Kartoffel, Soljanka, Kartoffelpuffer, Hähnchenschnitzel oder eben Burger. „Ja, wir sind im Preis sicherlich nicht die günstigsten, aber die Gäste erhalten Qualität. Und wenn sie zufrieden sind, kommen sie wieder“, weiß der Inhaber. So kostet der teuerste Burger aus frischem Damm- und Schwarzwild 12,50 Euro. Ein Konzept, das aufgeht. Das INNFernow ist in den Sommermonaten täglich von 8 bis 18 Uhr ein gern angesteuerter Ort (im Winter von Donnerstag bis Sonntag); insbesondere von Touristen. Sie beziehen auch an Ort und Stelle Quartier.

Pension im Herzen der Stadt

Zum INNFernow, das an der Brandenburger Straße 21, mitten im Herzen von Fürstenberg/ Havel liegt, gehört auch eine Pension. Zu sechst wird das Pensum bewältigt, darunter ein syrisches Pärchen, das vor drei Jahren nach Deutschland flüchtete und nun unbefristete Stellen hat.

2015 wurden die Türen des Cafés und Gästehauses INNFernow an der Brandenburger Straße 21 in Fürstenberg für die Kundschaft geöffnet. Quelle: Uwe Halling

Für die Fernows waren Kauf der Immobilie (2013), Kernsanierung und Aufbau des Geschäftes ein Kraftakt. „Wir fühlen uns nach der Aufbauphase aber angekommen“, so der Inhaber. Fleiß, Ideenreichtum und (regionales) Konzept machen es möglich.

Von Stefan Blumberg