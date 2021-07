Endlich wieder kulturelles Leben: Fürstenberg feiert Sommerfest

Fürstenberg

Mit gebanntem Blick sitzt die vierjährige Namika vor der Bühne und schaut sich mit viel Vergnügen die Darbietung des Lindenberger Marionettentheaters an. Die Aufführung „Feuerwehrmärchen“ war zugleich der Startschuss des Fürstenberger Sommerfestes, welches am Sonnabend im Schlosspark veranstaltet wurde.

Christin Scherer-Groß und Tochter Namika hatten Spaß beim Sommerfest in Fürstenberg. Quelle: Uwe Halling

„Es ist einfach nur wundervoll wieder mal rausgehen zu können. Gerade für die Kinder waren die vergangenen Monate sehr hart und wir freuen uns über jede Abwechslung“, zeigt sich auch Christin Scherer-Groß glücklich, Mutter der kleinen Namika. Die Wasserstadt Fürstenberg/Havel ist für seine Kulturveranstaltungen bekannt und beliebt, vor allem das zweite Wochenende im Juli war vor Corona bei vielen dick angestrichen im Kalender. Das Wasserfest lockte immer tausende Besucher nach Fürstenberg. Bereits 2020 musste dieses aber coronabedingt ausfallen, auch in diesem Jahr war eine Austragung nicht möglich. So machte die Stadt aus der Not eine Tugend: „Natürlich hat uns die Wasserfestabsage sehr geschmerzt. Uns war aber sofort klar – wir wollen dennoch etwas anbieten“, berichtet Kerstin Gerstendörfer von der Stadtverwaltung. Seit März liefen dementsprechende Planungen, die deutlich lockeren Eindämmungsverordnungen machten eine Austragung im Juli schlussendlich möglich.

Das Liebenberger Marionettentheater eröffnete mit einer Aufführung das Fürstenberger Sommerfest. Quelle: Uwe Halling

Los ging es um 14 Uhr mit einem kleinen, aber feinen Kinderprogramm. Das Liebenberger Marionettentheater begeisterte die knapp 100 anwesenden Gäste. „Den Kindern hat es großen Spaß gemacht, das ist doch das wichtigste“, zeigte sich auch die 36-jährige Christin Scherer-Groß zufrieden. Nach Beendigung des Kinderprogrammes wurde der Schlosspark komplett geräumt und gesperrt – es begannen die Aufbauarbeiten für das Abendprogramm. „Die Aufwendungen waren schon enorm hoch, wir hatten einige Vorgaben zu erfüllen“, berichtet Gerstendörfer. Am Eingang des Schlossparkes mussten Besucher ihre Kontaktdaten hinterlegen, eine Masken- oder Testpflicht gab es allerdings keine. „Man muss gerade in dieser Phase inmitten der Pandemie kreative Ideen entwickeln“, bemerkt Party-DJ Thomas Hentschel.

Livemusik am Abend beim Sommerfest in Fürstenberg. Quelle: Uwe Halling

Ab 20 Uhr begeisterte dann der Templiner Künstler Uwe Kolberg mit seinem „Songwriter-Circle“ die zahlreichen Besucher. Bis zu 500 Gäste kamen zur Abendveranstaltung in den Schlosspark. „Man merkt schon, dass die Menschen etwas vorsichtiger sind und noch nicht in Massen zu den Veranstaltungen strömen, aber ich denke, das ist auch verständlich“, ergänzt Veranstaltungsfachmann Jörg Schwenzer. Die Gäste am Sonnabendabend waren von der Darbietung von Kolberg und Kollegen begeistert. Auf fünf Stühlen positioniert spielten die Künstler eigene Akustik-Songs. Dabei begann zunächst Kolberg, nach und nach kamen dann die anderen Musiker hinzu und spielten eigene Kreationen. Neben Uwe Kolberg performten noch Shannon Callahan, Dominic Merten, David Blair und ein Gastmusiker auf. Die Nähe zum Publikum, die enorme musikalische Vielfalt und vor allem auch das gemeinsame Musizieren machten den Akustik-Abend zu einem absoluten Highlight.

Feuerwerk beendet das Sommerfest

Ab 22 Uhr übernahm dann Party-DJ Thomas Hentschel das Kommando und führte die Besucher mit fetzigen und rhythmischen Sounds durch den Abend. Garniert wurde das Abendprogramm von einem knapp 20 Minuten andauernden Feuerwerk. „Die Menschen haben einfach Lust mal wieder auszugehen und wollen etwas Spaß haben. Auch für die Touristen unserer Stadt war das heutige Fest eine gerngesehene Abwechslung“, zog auch Thomas Hentschel ein positives Fazit. Für Speis und Trank sorgten diverse Imbissstände im Schlosspark, auch hier wurde den Besuchern einiges geboten. Rund 20 Mitarbeiter der Stadt sorgten im Vorfeld und am Abend selbst für einen reibungslosen Ablauf. „Hier muss man auch noch mal ganz deutlich die wirklich super Zusammenarbeit zwischen der Stadt und allen Händler und Mitwirkenden hervorheben. Das hat reibungslos funktioniert“, bemerkt Jörg Schwenzer.

Hoffnungen auf das Wasserfest 2022

Gegen ein Uhr am Sonntagmorgen war das Sommerfest 2021 dann Geschichte. „Wir sind sehr froh über die sehr positive Resonanz und ich denke es war absolut die richtige Entscheidung, dieses Fest in abgewandelter Form durchzuführen“, so Thomas Hentschel. Dennoch hoffen alle auf eine Rückkehr des beliebten Wasserfestes, wie auch Thomas Hentschel berichtet: „Dieses Fest war einfach ein absolutes Highlight und hier hat über zwei Tage hinweg der Bär gesteppt. Der ganze Schlosspark war eine einzige Festwiese und jedes Jahr kamen tausende Besucher. Das vermissen wir natürlich alle sehr und hoffen, dass es im kommenden Jahr dann wieder möglich sein wird. Das ist unsere große Hoffnung.“

Von Knut Hagedorn