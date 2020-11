Engagement für die Wasserstadt gewürdigt

Fürstenberg/Havel

Früher war das Sägewerk der ruhestörende Faktor im Leben von Gerd Palm. Wie sehr der Durchgangsverkehr die Wohnqualität der Fürstenberger beeinträchtigt, wurde ihm so richtig bewusst, als einer seiner drei Söhne in ein Haus an die Bundesstraße zog. Da gab es längst schon den Wunsch nach einer Verlegung der Ortsdurchfahrt, nachdrücklich geäußert mit Protesten und Unterschriftensammlungen.

Als Mitbegründer und Sprecher der Bürgerinitiative „B 96 raus“ machte Gerd Palm den Bau einer Ortsumfahrung zu seinem Thema. Seit zehn Jahren engagiert er sich dafür. Nun ist dem 81-Jährigen der „ Ehrenamtspreis des Landkreises Oberhavel und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse 2020“ verliehen worden. Weil die Festveranstaltung in Oranienburg in diesem Jahr coronabedingt abgesagt wurde, übernahmen die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Ilona Friedrich und Bürgermeister Robert Philipp am Montag die Übergabe von Urkunde und Blumen.

Anzeige

Solche Schilder an der B 96 in Fürstenberg sind noch nicht Geschichte. Quelle: Martina Burghardt

„Sie sind die treibende Kraft der Bürgerinitiative“, sagte Robert Philipp. „Unbeirrt und mit großer Ausdauer und Entschlossenheit“ setze er sich für eine B-96-Ortsumfahrung für die Stadt Fürstenberg/ Havel ein, heißt es in der Begründung für die Preisverleihung. Es sei eines der wichtigsten städtischen Themen. Zusammen mit den Mitgliedern der Bürgerinitiative vertrete Gerd Palm dieses für die touristische und gewerbliche Entwicklung der Stadt so bedeutsame Anliegen. Verzögerungen oder langwierige Entscheidungsprozesse könnten ihn nicht von seinem Engagement abbringen.

Gerd Palm aus Fürstenberg/Havel bekam den Ehrenamtspreis des Landkreises Oberhavel im Rathaus Fürstenberg überreicht. Quelle: Martina Burghardt

Tatsächlich wird die Geduld von Gerd Palm und all derer, die auf den Bau einer Ortsumfahrung hoffen, immer wieder auf die Probe gestellt. Die vom Bundesverkehrsministerium vor fünf Monaten für das dritte Quartal 2020 angekündigte Entscheidung für eine Linienführung der neuen B 96 ist auf das nächste Jahr verschoben worden. Die auseinandergehenden Einstellungen mit weiteren Initiativen und Bürgern, die sich für andere Routen, beispielsweise die Ostumfahrung, oder gar keine Ortsumgehung einsetzen, fordert Gerd Palm immer wieder zur Diskussion heraus. Eine Alternative zur Westumfahrung sieht er nicht, dafür die Gefahr, den bisher erarbeiteten Stand einzubüßen und damit das Vorhaben insgesamt in Frage zu stellen.

Der Kampf geht weiter

„Ich bin kein Einzelkämpfer“, erklärte Gerd Palm. „Die Bürgerinitiative steht immer hinter mir“, betonte er und erwähnte auch die Unterstützung vieler Demonstrantinnen und Demonstranten sowie etlicher Abgeordneter. Dass die Planung nun erneut verschoben wurde, sieht er als „schlechtes Zeichen“. Trotzdem werden Gerd Palm und seine Mitstreiter weitermachen. „Wir können nicht aufgeben“, sagte er. Die weiteren Themen im Zusammenhang mit der Ortsumfahrung sind die Verlegung der L15 nach Norden, die neue Havelbrücke und eine Brücke, die den Zugang zum beliebten Peetschsee sichert.

Gerd Palm ist in Zehdenick geboren und lebt seit 1965 in Fürstenberg. Der Diplom-Ingenieur für Fertigungstechnik Metall war unter anderem 20 Jahre für die Wohnungsgenossenschaft Fürstenberg/ Havel und bis 2007 als Immobilienmakler tätig.

Ein Mensch mit großem Herzen

„Er ist ein außerordentlich engagierter, immer sachlich, konstruktiv und ruhig auftretender Bürger unserer Stadt“, heißt es in der Laudatio für den Ehrenamtspreis. „ Gerd Palm ist ein Mensch mit großem Herzen, wachem Verstand und Interesse an seiner Stadt. Sein uneigennütziges und engagiertes Einsetzen für die Belange unserer Stadt ist beispielhaft.“

Mit den 200 Euro, die mit dem Ehrenamtspreis verbunden sind, will Gerd Palm die Arbeit der Bürgerinitiative unterstützen. Den Mitgliedern des Organisationsteams dankte er ebenso wie denen, die ihn für den Preis vorgeschlagen und auch denen, die ihn verliehen haben.

Von Martina Burghardt