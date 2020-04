Erlös aus Maskenverkauf: Nasenbären spenden fürs Tierheim

Bärenklau

Die Bärenklauer „ Nasenbären“ hatten am Donnerstag eine Überraschung für das Tierheim Tornow. Seit vielen Wochen näht eine immer größer werdende Gruppe um Dagmar Martin Alltagsmasken. Sie werden zum Stückpreis von mindestens 5 Euro abgegeben. Soziale Einrichtungen bekommen sie gratis.

Das Geld behalten die Näherinnen aber nicht – es wird gespendet. An den Tierpark in Germendorf sind auf diese Weise schon 1500 Euro gegangen. Danach ist aber weiter genäht und gesammelt worden.

Am Donnerstag konnte eine zweite Spendensumme übergeben werden. Weitere 1500 Euro erhielten das Tierheim in Tornow und damit der Tierschutzverein Oberhavel. „Wir waren total überrascht, als uns die Summe mitgeteilt wurde“, sagte Ellen Schütze, die Vorsitzende des Vereins.

Am Donnerstag wurde ihr Bärenklau die Summe überreicht. Mit dabei waren Dagmar Martin und Bärenklaus Ortsvorsteherin Gundula Klatt, die das Geld stellvertretend für alle Helfer übergaben.

„ Wir sind sehr gerührt über so viel Unterstützung für unsere Tierheimtiere und so glücklich, dass es so tolle Menschen gibt, die einfach nur helfen wollen“, sagte Ellen Schütze. „Wir finden, dass das eine wirklich tolle Sache ist und bedanken uns ganz herzlich bei den Nasenbären.“

Die „ Nasenbären“ um Dagmar Martin haben im März begonnen, die Masken zu nähen. Sie machen das, „weil man weiß, dass man etwas Nützliches macht“, so Dagmar Martin in einem Gespräch mit der MAZ Ende März. „Ich bereite mich sonst auf unsere Tanzgruppe vor oder auf den Chor, und das geht ja jetzt gerade alles nicht. Und da man immer wieder hört, dass Masken gebraucht werden, dachten wir uns, dass wir uns da einbringen können.“

Von Robert Tiesler