Fast 300.000 Wunschzettel sind in diesem Jahr in Deutschlands größter Weihnachtspostfiliale im brandenburgischen Himmelpfort (Kreis Oberhavel) eingegangen. Am häufigsten hätten Kinder aus Brandenburg an den Weihnachtsmann geschrieben, gefolgt von Sachsen, Berlin, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, teilte die Deutsche Post am Freitag in Berlin mit.

Insgesamt seien 166.800 Wunschzettel aus Ostdeutschland in Himmelpfort eingegangen. Aus dem Ausland seien rund 14.000 Briefe aus 65 Ländern geschickt worden.

Die meisten Briefe aus dem Ausland kamen aus Taiwan, gefolgt von Polen und China. Auf den Plätzen vier bis acht lägen Russland, die Schweiz, Italien, Litauen und die USA. Der Brief mit der weitesten Reise nach Himmelpfort kam in diesem Jahr aus Neuseeland. Der mit 21 Metern längste Wunschzettel sei von 64 Kita-Kindern aus Hohen Neuendorf nördlich von Berlin gemalt worden.

Smartphones und Tablets auf der Wunschliste

Klassisches Spielzeug wie Puppen, Feuerwehr- und Polizeiautos oder Bausteine hätten die Wunsch-Hitliste der jüngeren Kinder angeführt, hieß es weiter. Die etwas älteren Kinder hätten sich besonders oft Smartphones und Tablet-Computer gewünscht. Auch um die Erfüllung von Herzenswünschen wie Frieden auf der Welt und Gesundheit für die Familie hätten die Kinder gebeten.

In der Bundesrepublik gibt es sieben Weihnachtspostfilialen. Himmelpfort ist die einzige in Ostdeutschland.

Der Weihnachtsmann sitzt bei seiner Ankunft am Weihnachtspostamt in einem DHL-Elektrofahrzeug Streetscooter XL. Bis Heiligabend will der Weihnachtsmann von hier aus Kinderbriefe aus der ganzen Welt beantworten.

