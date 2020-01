Feuerwehr bekommt weiblichen Zuwachs

Blumenow

Mehrere Sturmeinsätze, ein größerer Brand in der Bahnhofstraße in Fürstenberg, eine Türnotöffnung und einiges mehr – insgesamt 17 Einsätze hatten die Leute von der Feuerwehr im Fürstenberger Ortsteil Blumenow im vergangenen Jahr. Bei der Jahreshauptversammlung am Sonnabend im Blumenower Gemeindezentrum ist auf das Jahr 2019 geblickt worden.

Es war das Jahr, in dem in Blumenow ein Wechsel in der Ortswehrführung stattgefunden hat. 13 Jahre lang leitete Ulrich Käpernick (61) die Wehr im Dorf. „Jetzt sollten mal die Jüngeren ran“, sagte er am Dienstag in einem Gespräch mit der MAZ. Seit 2019 ist Christian Schneider Ortswehrführer in Blumenow. „Es haut alles gut hin, es läuft gut“, sagte Ulrich Käpernick. „Und er wollte mich als Stellvertreter.“

Seit 1976 ist Ulrich Käpernick Mitglied in der Feuerwehr. „Seit 44 Jahren schon.“ Sein Opa habe einst die Blumenower Wehr mitgegründet, auch sein Vater war Mitglied. „Da hat sich das damals so ergeben.“ Er nahm an diversen Lehrgängen teil, bildete sich immer weiter fort und ist bis heute sehr gern Mitglied in der Feuerwehr, wie er erzählte. In Schönermark arbeitet er als Landmaschinenschlosser.

Annekatrin Tonne ist neue Feuerwehrfrau. Quelle: Uwe Halling

Wenn zu einem Einsatz gerufen wird, erfährt er es auf dem Pieper. „Es gibt aber auch noch eine Sirene im Dorf“, erzählte er am Dienstag. Kommen drei Leute zusammen, dann könnten sie losziehen. Das sei allerdings schwierig, die Tagesbereitschaft sei in Blumenow in den meisten Fällen nicht gegeben. „Aber die Fürstenberger bekommen gleichzeitig mit uns Alarm.“ Sie sei die Hauptfeuerwehr und fliege gleich mit aus.

Alle 14 Tage am Freitagabend wird zum Dienst gerufen. Dort geht es um die technische Ausrüstung, Arten der Brandbekämpfung und einiges mehr.

Positiv sei, dass im vergangenen Jahr zwei neue Mitglieder zur Feuerwehr dazugestoßen seien. „Es sind zwei Frauen“, sagt Ulrich Käpernick. Insgesamt hat die Wehr nun 13 Mitglieder. Bei der Jahreshauptversammlung sind Annekatrin Tonne und Sara Hamann zu Feuerwehrfrauen ernannt worden. Es sei nicht so leicht, neue Mitglieder zu bekommen. „Es bleibt ja von den jungen Leuten keiner im Ort“, sagt der stellvertretende Blumenower Wehrführer. „Sie kommen dann auch später selten wieder zurück. Es gibt ja keine Arbeit hier weit und breit.“

Aber so negativ will er das alles gar nicht sehen, im Großen und Ganzen sei es ein recht gutes Jahr gewesen. So hat das am Sonnabend auch Ortswehrführer Christian Schneider erörtert. Im Gemeindezentrum neben der Feuerwehr trafen alle zusammen. Mit dabei waren auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Gerd Ritter, Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp, Fürstenbergs Wehrführer Dirk Stolpe und die Ordnungsamtschefin Udine Wunderlich.

Von Robert Tiesler