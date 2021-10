Finanzielle Sorgen beim Tierschutzverein Oberhavel

Tornow

Der Tierschutzverein Oberhavel in Tornow war am Donnerstag das Ziel des bündnisgrünen Landratskandidaten Clemens Rostock und des Fürstenberger Stadtverordneten Robert Schulzke. Rostock und die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Ellen Schütze, kennen sich aus dem Bündnis des erfolgreichen Volksbegehrens gegen Massentierhaltung.

Kreis soll verlässlicher Partner sein

Ellen Schütze führte beide Gäste über das Gelände und berichtete von der aktuellen Situation. Dabei machte sie deutlich, dass die finanzielle Situation des Vereins angespannt ist und er sich nur durch Spenden über Wasser hält. „Der Kreis ist für aufgegriffene herrenlose Tiere verantwortlich und für solche, die von überforderten Haltern genommen werden“, stellte Rostock fest. Dafür braucht er Aufnahme- und Unterbringungskapazitäten. „Da er im Tierschutzverein dafür einen verlässlichen Partner hat, sollte er auch ein Auge darauf haben, dass dieser die dafür notwendigen Strukturen finanzieren und aufrecht erhalten kann“, fordert Rostock. „Dafür setze ich mich ein“, so sein Fazit.

Katzenschutzverordnung soll auf die Tagesordnung

Neben der finanziellen Situation kam auch das Thema Katzenschutzverordnung zur Sprache. Nicht kastrierte Katzen vermehren sich sehr schnell und werden dann oft ausgesetzt. In der freien Natur vermehren sich die Katzen dann weiter, finden jedoch kaum ausreichend Nahrung. „Mein Fraktionskollege David Röwer von der Tierschutzpartei und ich wollen das Thema Katzenschutzverordnung im November auf die Tagesordnung der SVV setzen“, kündigte Robert Schulzke an. „Wir müssen dazu eine sachliche und zielorientierte Diskussion im Sinne der Tiere führen“, so der bündnisgrüne Stadtverordnete.

Helfer und Spenden jederzeit willkommen

Ellen Schütze machte schließlich auch deutlich, dass Spenden und Helfende immer willkommen sind. „Wer gerne Katzen streichelt oder mit Hunden Gassi geht, kann sich gerne bei uns melden! Auch bei der Pflege des Geländes ist jede helfende Hand willkommen“, sagt sie.

Ein konkretes Ergebnis brachte der Besuch der Bündnisgrünen bereits: Die Ziege Frieda, die vor wenigen Tagen ihren Partner verloren hatte, konnte Schulzke im Anschluss direkt vermitteln. Sie kommt jetzt nach Steinförde in eine große Ziegenfamilie.

Von MAZonline