Finanzspritze für den Tierschutzverein in Tornow und den Treff 92 Fürstenberg

Fürstenberg

Die Stadtverordneten Fürstenbergs haben sich in ihrer Sitzung am Mittwochabend darauf verständigt, sowohl dem Tierschutzverein in Tornow als auch dem Treff 92 Fürstenberg e. V. je 1000 Euro zukommen zu lassen. Das Geld stammt aus dem Kooperationsfonds des Mittelzentrums und ist für die Förderung regional tätiger Einrichtungen gedacht. Da der Antrag des Treffs ’92 offensichtlich erst nach Erarbeitung der Beschlussvorlage eintraf, lag er als Tischvorlage vor.

Weihnachtshaus Himmelpfort GmbH geht leer aus

Laut Beschlussvorlage war zunächst angedacht, neben dem Tierschutzverein, dessen Bedürftigkeit gerade in diesen Zeiten außer Frage steht, auch der Weihnachtshaus Himmelpfort GmbH für die Neuausrichtung des Weihnachtsmarktes in Himmelpfort 1000 Euro zukommen zu lassen. In der Diskussion machte die Mehrheit der Abgeordneten dann aber deutlich, dass der Treff 92 Fürstenberg, ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe, der in Fürstenberg sehr aktiv ist, das Geld mit Sicherheit dringender gebrauchen könne. Die Weihnachtshaus Himmelpfort GmbH sollte dagegen in der Lage sein, sich andere Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung zu erschließen.

Von Bert Wittke