Für Brummis kommt es knüppeldick: Kein Schwerlastverkehr mehr auf der B 96 in Fürstenberg

Fürstenberg/Havel

An die Sperrungen der B 96 durch Fürstenberg/Havel könnten sich ruhesuchende Anwohner gewöhnen. Für Transitreisende und den Lkw-Verkehr bedeutet das jedoch immer weite Umwege und Belastungen für die Anlieger der Umleitungen und Schleichwege. Deshalb hatte die Ankündigung des Landesbetriebes Straßenwesen, die Schleusenbrücke wegen der Schäden für Fahrzeuge über 16 Tonnen Gesamtgewicht zu sperren, für reichlich Gesprächsstoff in der Stadt gesorgt.

Vertreter des Landesbetriebes Straßenwesen bemühten sich am Freitag, die Gründe für die Sperrung der Schleusenbrücke in Fürstenberg/Havel zu erläutern. Quelle: Uwe Halling

Seit dem Treffen mit Vertretern des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg, der Kommunen, der Oberhavel Verkehrsgesellschaft, der Polizei und der Rettungsdienste am Freitag gibt es nun mehr Klarheit. Der Fakt aber bleibt: Das Brückenbauwerk muss geschont werden, bis ein Reparatur- oder Erneuerungsplan vorliegt. Ende März sollen Vorwegweiser und Umleitungsschilder aus allen Richtungen, und zwar schon aber der Autobahn, darauf vorbereiten, dass die Durchfahrt nur Fahrzeugen mit bis zu 16 Tonnen Gewicht erlaubt ist. Pkws, Radfahrer und Fußgänger können die Brücke weiterhin benutzen. Versorgungsfahrzeuge, Rettungsdienst und Busse erhalten Ausnahmegenehmigungen.

Geplante Baustellen werden berücksichtigt

Es ist vorgesehen, den Verkehr ab Löwenberg über die B 167 und die B 109 nach Zehdenick und Templin zu führen, von dort weiter über die L 23 nach Lychen und Fürstenberg – und umgekehrt. Das Mecklenburg-Vorpommersche Landesamt für Bauen und Verkehr wird darüber informiert. Berücksichtigt sind auch geplante Baustellen, wie beispielsweise in der Ortsdurchfahrt Badingen.

Der Verkehr soll nicht zum Erliegen gebracht werden

Wie Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb Straßenwesen am frühen Nachmittag informierte, werden Verkehrszählstellen eingerichtet, die vorher, während und nach der Umleitung Daten sammeln und auswerten. „Ziel ist es, die Belastung zu reduzieren. Der Verkehr soll nicht zum Erliegen gebracht werden“, erklärte er und bezeichnete die jetzt gefundene Lösung als „das mildeste Mittel“.

Zu dem Gespräch am Freitag waren Stadtverordnete und Vertreter von Vereinen, Verbänden und Initiativen gekommen. Quelle: Uwe Halling

Zu dem Gespräch am Freitagnachmittag hatten sich auch Stadtverordnete und Vertreter von Vereinen, Verbänden und Initiativen eingefunden, konnten Fragen stellen und den Erläuterungen von Till Brauer und Felix Kaplan vom Landesbetrieb Straßenwesen folgen. Untersuchungen hatten schon im vorigen Jahr Hinweise auf die Schäden an der Schleusenbrücke gegeben. Mit einem elektronischen Monitoringsystem wird der Zustand des Bauwerkes überwacht.

Viele Spanndrahtbrüche im Dezember 2021

Der in den 1960er-Jahren verwendete Spannbeton sei schon von Grund auf anfällig und stark versprödet. „Im Dezember gab es eine signifikante Häufung von Spanndrahtbrüchen, es bestand Handlungsbedarf“, so Felix Kaplan.Gerade werden die verschiedenen technischen Möglichkeiten zusammengestellt – von Reparatur bis Abriss und Neubau. Im Sommer, so Hans-Jürgen Otte, will man die bestmögliche Variante auswählen. Klar ist allen Beteiligten, dass eine Vollsperrung der B96 ausgerechnet in dem „Flaschenhals“ Fürstenberg eine Katstrophe wäre.

An dem Brückenbauwerk seien deutliche Schäden registriert worden, hieß es. Quelle: Uwe Halling

Genau die befürchten schon jetzt Unternehmen in Brandenburg und im östlichen Mecklenburg-Vorpommern. Als eine „böse Überraschung für die regionale Wirtschaft“ bezeichneten die Industrie- und Handelskammern in Potsdam und Neubrandenburg die geplante Sperrung der Brücke für den schweren Lkw-Verkehr mit weiträumigen Umfahrungen wegen der Seen. Die finanziellen Schäden für Firmen bei einer Sperrung der Schleusenbrücke wären erheblich. Ralf Pfoth von der IHK Neubrandenburg forderte in dem Zusammenhang, die Planungen für die Ortsumgehung von Fürstenberg und die weiteren Abschnitte der B 96 zwischen Oranienburg und der A 20 bei Neubrandenburg zügig abzuschließen und mit dem Bau zu beginnen

Von Martina Burghardt