Hauptorganisator des Wasserfestes sagt ab

Fürstenberg/Havel

„Was wird aus dem Wasserfest 2020?“ Diese Frage stellt sich Bürgermeister Robert Philipp (parteilos). Olaf Bechert habe ihm am 10. Januar mitgeteilt, dass der für die Vorbereitung und Durchführung des Brandenburger Wasserfestes nicht mehr zur Verfügung steht. Das 24. Wasserfest soll vom 10. bis 12. Juli in Fürstenberg/Havel stattfinden.

„Es war 2009 ein wesentlicher Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Festes der Regio Nord zu übertragen“, so der Bürgermeister. „Wir müssen nun mit der Stadtverordnetenversammlung beraten, ob wir das zur Kenntnis nehmen oder die Regio Nord in die Pflicht nehmen.“ Er habe bereits mit den Akteuren der ersten Stunde gesprochen, so Robert Philipp. Fest steht, dass die Veranstaltung am Freitag auf der Festwiese „House am See“ stattfinden wird.

Gemeinsame Information vereinbart

Olaf Bechert bestätigte den Rückzug als Hauptorganisator, zeigte sich allerdings überrascht, dass Robert Philipp dies schon öffentlich gemacht hat. Man habe vereinbart, die Stadtverordnetenversammlung in ihrer kommenden Sitzung am 30. Januar gemeinsam zu informieren.

„Die zusätzliche Leistung der Regio Nord für die Stadt Fürstenberg/ Havel überforderte zeitlich schon einige Jahre die Personalstruktur der Gesellschaft“, so Olaf Bechert. „Daher wurde der überwiegende Teil der Leistungen für Organisation und Durchführung maßgeblich durch mich persönlich und in meiner Freizeit erbracht.“ Seine zusätzlichen gesellschaftlichen Verpflichtungen, unter anderem als Kreistagsabgeordneter, Stadtverordneter und Mitglied der Vollversammlung der IHK, würden einen beträchtlichen privaten Zeiteinsatz erfordern.

Weiter beratend tätig

„Persönliche Gründe und Tatsachen, die meine Freude an der Zusammenarbeit trübten“, führte er ebenfalls an. Gegenüber dem Bürgermeister habe er sich bereit erklärt, der Stadt beratend für die Weiterführung der Wasserfestidee zur Verfügung zu stehen.

Die Tradition des „über Jahre gewachsenen und von der Bevölkerung geschätzten und gewollten Festes“, würde Robert Philipp gern fortführen. In welcher Form – das wird Gegenstand der nun zu führenden Gespräche sein.

Von Martina Burghardt