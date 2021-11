Fürstenberg: Abwasserkonzept auf dem neuesten Stand

Fürstenberg/Havel

Aus wirtschaftlichen Gründen wird kein neues Kanalnetz gebaut, es werden keine weiteren Ortschaften angeschlossen, und auch sonst wird sich an der Struktur der Regenentwässerung und Schmutzwasserentsorgung in Fürstenberg und den Ortsteilen nichts Wesentliches ändern. Trotzdem beschloss die Stadtverordnetenversammlung ein aktuelles Abwasserbeseitigungskonzept für die Stadt Fürstenberg/Havel, das der Werkleiter des Eigenbetriebes „Wasser und Abwasser Fürstenberger Seengebiet“ Ralf Lunkenheimer vorstellte. Gefordert wird ein solches Konzept vom zuständigen Landesministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, dafür gibt es eine Verwaltungsvorschrift. Zuletzt war das Papier im Jahr 2001 vorgelegt worden. Es enthält sämtliche Pläne von Regenwasser- und Schmutzwasserkanälen sowie von Abwassersammlung und -transport, Einleitstellen in Gewässer und Angaben zum Notfallmanagement.

Die Probleme mit Rückstau und Überflutungen bei Starkregen, die es in letzter Zeit häufiger gab, sind damit noch nicht gelöst. Immer wieder wurde darüber diskutiert, so auch in diesem Zusammenhang. Von mehreren „neuralgischen Punkten“ sprach Ralf Lunkenheimer.

Zehdenicker Straße: Trotz Mahnung kein Ergebnis

Für den Abfluss des Oberflächenwassers in der Zehdenicker Straße, Bereich Bornmühle, in den Baalensee, bestehe seit mehr als einem Jahr ein Planungsauftrag. „Wir haben das Einzugsgebiet vermessen lassen, damit die Abflusshydraulik berechnet werden kann“, berichtete er. „Die Unterlagen liegen dem Ingenieurbüro vor. Ein Ergebnis haben wir trotz Mahnungen leider nicht.“ Um die Situation zu entschärfen, brauche man jedoch die Vorschläge der Fachleute. Dafür dürfte sich künftig die Lage in der Rathenaustraße/Unter den Linden bei starken Regenfällen entspannen. Das Wasser fließt dort in den Havelarm Iserdiek. Am Dienstag fand eine Kernbohrung statt. „Damit ist der Abfluss im Bereich Rathenaustraße um das Dreifache erhöht worden. Wir hoffen, dass dieser Punkt eine Entlastung erfährt“, so Ralf Lunkenheimer.

Der Chef des Eigenbetriebes erklärte, dass grundsätzlich jeder Regenwasserkanal bei Extremwetter überlastet sei. Eine Liste mit problematischen Stellen und ein Maßnahmeplan, wie man dem begegnen kann, wurde erneut von mehreren Stadtverordneten verschiedener Fraktionen gefordert. Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) bat darum, solche Stellen an Ralf Lunkenheimer zu melden, damit in einem geeigneten Gremium darüber beraten werden kann, ob und wie Abhilfe möglich und nötig ist und um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.

Appell vom Bürgermeister: Weniger Flächen versiegeln

Einen Fachmann mit der Erstellung eines Gesamtüberblicks, also einer hydraulischen Planung, zu beauftragen, hält Ralf Lunkenheimer nicht für sinnvoll. Aufwand und Nutzen wären in keinem Verhältnis. „Wir brauchen konkrete Gefahrenstellen, wo es Rückstau gibt“, sagte er. Der Bürgermeister appellierte außerdem an private Grundstückseigentümer, weniger Flächen zu versiegeln und auf betonierte Parkplätze zu verzichten. Auch die Stadt sieht er in der Verantwortung.

In Fürstenberg werden auf die knapp 6000 Einwohner umgerechnet aktuell 85 Prozent des Abwassers über die zentrale Kanalisation entsorgt, 14 Prozent über abflusslose Sammelgruben, weniger als ein Prozent der Einwohner verfügt über grundstückseigene Kleinkläranlagen. Etwa 30 000 Liter pro Jahr werden aus den Sammelgruben abtransportiert, der größte Anteil davon aus der Stadt Fürstenberg/Havel. Vor allem Kleingartenanlagen und Ferienhausgebiete sind nicht an das Kanalnetz angeschlossen. Durchschnittlich produziert jeder Einwohner 88 Liter Abwasser pro Tag.

Seit dem Bau der Kläranlage Bredereiche im Jahr 1992 und der Modernisierung zehn Jahre danach sowie seit dem Kanalbau in Zootzen im Jahr 1996 gab es keine großen Veränderungen. Lediglich im Zusammenhang mit Straßenbau sind neue Entwässerungsanlagen errichtet worden.

