Fürstenberg: B-96-Ortsumfahrung in mehreren Varianten

Auf welcher Route auch immer die B 96 um die Innenstadt von Fürstenberg/ Havel herumgeführt werden könnte – keine davon ist ideal, jede bringt neuen Verdruss und Verschlechterung der Lebensqualität an anderer Stelle. Fünf Varianten hält der Landesbetrieb Straßenwesen für realisierbar. Einzelheiten zur jeweiligen Streckenführung stellten Marko Jürgen und David Reibeholz am Donnerstag in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vor, zu der sich etliche Besucher, darunter die Vertreter der Bürgerinitiativen sowie Bundes- und Landespolitiker, in der Mehrzweckhalle eingefunden hatten. Wieder einmal. Denn seit Jahrzehnten wird in Fürstenberg über die Verlegung der Fernverkehrsstraße debattiert.

Ortsumfahrung Fürstenberg/Havel, 5 Varianten im Vergleich Quelle: Detlev Scheerbarth

Nun allerdings „liegen ganz viele Sachen auf dem Tisch“, wie Frank Süßer vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur mit Anspielung auf die Planungen erklärte. Darüber, welche Art der Verbesserung die Bürger wünschen, darüber müsse es ein klares Votum geben. Dass es ein Verbesserungserfordernis gebe, daran habe er einen Zweifel. „Der Bund hält Verbesserungen für zwingend notwendig. Die B 96 und ihre Bedeutung ist unstrittig“, sagte er.

Stadtverordneten sprechen sich für weiträumige Westumfahrung aus

Dass nun schon zum dritten Mal die Stellungnahme der Stadt eingefordert wird, kritisierte Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg). Tatsächlich haben sich die Stadtverordneten über Jahre hinweg, nachdem die Ostumfahrung auf politischer Ebene abgelehnt worden war, für die weiträumige Westumfahrung ausgesprochen. Das wurde auch am Donnerstag von diesem Gremium nicht in Frage gestellt.

Der während der Diskussion erneut eingebrachte Vorschlag, einen Tunnel oder einen überdeckelten Trog entlang der Bahnstrecke zu bauen, kam nicht von ungefähr. Hatte doch Frank Süßer selbst davon gesprochen, dass gegenwärtig so viel Geld wie noch nie für den Straßenbau zur Verfügung steht und damit jedes Projekt mit dem Stempel „vordringlicher Bedarf“ – wie eben die B 96 – auch verwirklicht wird. Das alles jedoch unter dem Wirtschaftlichkeits-Aspekt, man arbeite schließlich mit Fördergeldern. Mit diesem Argument wehrte er aufkeimende Begehrlichkeiten ab.

Zwischen Steinhavelmühle und Fürstenberg könnte die sogenannte Westumfahrung verlaufen. Quelle: Martina Burghardt

Obwohl schon oft angesprochen, wurde ein wesentlicher Punkt bei der Untersuchung der Routenführungen bisher nicht berücksichtigt: die Anbindung an die L 15, die Landesstraße Richtung Lychen. Ein Großteil des Lkw-Verkehrs kommt von dort. Auf die Frage von Philipp Berg (Fraktion Vielfalt), warum dies nicht geschehen sei, hieß es, dies sei Aufgabe der Landesplanung. Eine Anbindung an die B-96-Ortsumfahrung ist also bislang nicht vorgesehen.

Die Entscheidung darüber, welche Variante nun gebaut werden soll, fällt im Bundesverkehrsministerium. Die Abwägung soll im dritten Quartal abgeschlossen sein und dann im projektbegleitenden Arbeitskreis vorgestellt werden. Ein Vorentwurf könnte dann dem Land und Bund im Jahr 2021 vorgelegt, die Planfeststellung im Jahr 2022 eingeleitet werden. Das Verfahren dauert mindestens zwei Jahre, und es besteht die Möglichkeit – und Wahrscheinlichkeit –, dass gegen das Vorhaben geklagt wird. Wann also der erste Spatenstich erfolgen würde, ist nicht absehbar.

Animationsfilme für drei Routen

Den größten Planungsvorlauf gibt es derzeit für die knapp zehn Kilometer lange Westumfahrung, die Variante mit der Nummer vier. Für diese Route sowie zwei weitere entlang der Bahnstrecke hat der Landesbetrieb Straßenwesen Animationsfilme produzieren lassen. Aus der Vogelperspektive sind die Streckenverläufe dargestellt. Diese Filme sollen öffentlich zugänglich gemacht werden, an der technischen Umsetzung wird zurzeit gearbeitet.

Variante 4: Die B-96-Westumfahrung würde an der zu erneuernden Bahnbrücke Drögen beginnen, über einen Teil des Moto-Cross-Platzes führen, die Rheinsberger Straße und die Steinförder Straße westlich des Röblinsees sowie die Steinhavelstraße und die Alte Priepertsche Landstraße kreuzen. Überführungen, die auch für den Radweg Berlin-Kopenhagen berücksichtigen, sind dafür vorgesehen. Problematisch ist die Zerschneidung des Waldes, der sich im sogenannten Freiraumverbund befindet.

Variante 14: Die bahnparallele Streckenführung verläuft ab der Brücke Drögen zunächst wie Variante 4. Auch dafür ist als erster Knotenpunkt die Rheinsberger Straße vorgesehen. Auf der Route liegt allerdings das Wasserwerk, das versetzt werden müsste. Zwar gäbe es bei dieser Variante die „geringsten naturschutzfachlichen Eingriffe“, dafür müsste man sich um den Lärmschutz kümmern – mit meterhohen Wänden. Außerdem würde die Straße über das Gelände der künftigen Hafencity führen. Einige der Gebäude im Nebengelass müssten weichen. Ebenso stehen Bauten der alten Keksfabrik im Wege.

Weiterhin Kommunikationsbedarf

Variante 15: Die Route führt zwischen Bahnstrecke und Bürgersee hindurch. Ein Abriss von Gebäuden wäre nicht notwendig, hieß es. Allerdings würden „Siedlungsinseln“ geschaffen. Zu berücksichtigen wäre auch das Trinkwasserschutzgebiet.

Variante 22: Die Streckenführung wäre ähnlich wie bei Variante 15, nur mit einem anderen Anfang, nämlich an der Brücke Drögen, für die ein Ersatzneubau geplant ist. Der erste Knotenpunkt wäre das Gewerbegebiet. Außerdem müsste bei der Variante die Bahnstrecke ein zweites Mal überquert werden. Für Rad- und Langsamfahrer wäre eine zusätzliche Straße nötig.

Die Ortsumfahrung der B 96 am Bürgersee entlang - auch solche Varianten wurden untersucht. Quelle: Martina Burghardt

Variante 36: Diese Route führt westlich um den Bürgersee und ein kleines Stück durch den Freiraumverbund. Ein Knotenpunkt wäre an der Kirschenallee, für den Wasserturm wäre eine Stützwand nötig.

Über Einzelheiten zur Platzierung, Gestaltung und Höhe von Lärmschutzwänden oder über die Errichtung von Grünbrücken (Variante 4) könne erst im Verlauf der Planung Genaueres gesagt werden, hieß es. Dass weiterhin Kommunikationsbedarf besteht, wurde im Verlauf der anschließenden Debatte deutlich. So ist noch nicht bis zum Landesbetrieb Straßenwesen durchgedrungen, dass das Bahnhofsgebäude bewohnt ist und dass es für das Gelände des ehemaligen Kraftfuttermischwerkes schon konkrete Pläne für die Entwicklung zur Hafencity gibt.

Von Martina Burghardt