Fürstenberg/Havel

Bundestagsabgeordneter Uwe Feiler (CDU) kündigt nach der Sitzung der Stadtverordneten von Fürstenberg und die vielfach kritisierte „Mittelvariante“ ein Gespräch mit dem Bundesverkehrsminister an. Das teilte er am Montag mit.

„Ich danke den Abgeordneten der Fürstenberger Stadtverordnetenversammlung der CDU-Fraktion für den Informationsaustausch nach der Sitzung am vergangenen Donnerstag“, sagte Feiler am Montag. „Ich habe den fraktionsübergreifenden Entschluss, eine rechtliche Prüfung der Entscheidung des Landesbetriebs für eine Mittelvariante entlang der Bahntrasse nachzuprüfen, aufgenommen, und werde hier als Vorsitzender des Entwicklungsrates B-96 umgehend tätig.“ Wie er bereits zugesagt habe, so Feiler, werde er die Belange Fürstenbergs, zur B 96, auf direktem Wege mit den Ministerien moderieren.

Bundestagsabgeordneter Uwe Feiler (CDU) schaltet sich in die heftige Debatte um die neue Trassenführung der B 96 in Fürstenberg ein. Quelle: Robert Roeske

Geringe Chancen auf Einflussnahme

„Oberste Priorität ist für mich nach wie vor der mehrheitlich gefasste Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, eine Westumfahrung durchzusetzen, sowohl in Richtung Land auch zum Bund standzuhalten“, so Feiler, der direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Oberhavel/ Osthavelland ist. Wie MAZ berichtete, gibt es erheblichen Protest gegen die Verlagerung der B-96-Ortsdurchfahrt neben die Bahntrasse mitten durch das Zentrum. Es sollen rechtliche Schritte gegen dieses Vorhaben des Bundesverkehrsministerium geprüft werden. Bisher galt die Westvariante als die favorisierte.

Die Möglichkeiten der Einflussnahme auf den Trassenverlauf für das Vorhaben des Bundesverkehrsministeriums sind gering. Dennoch will die Stadt nichts unversucht lassen, um sich Gehör zu verschaffen und Protest einzulegen. Die nötigen Beschlüsse fasste die Stadtverordnetenversammlung Donnerstag.

Tunnel als Lärm-Entlastung

Diese Beschlüsse fielen jedoch nicht einstimmig, weil sie auf die Westvariante verweisen. Diese schätzt ein Großteil der Kommunalpolitiker als realistisch ein. Doch es gibt auch Stimmen gegen sie – von den Grünen, der Fraktion Vielfalt und der Fraktion AfD.

„Wir Grünen sind erleichtert, dass der Bau einer Straße durch den Naturpark zwischen Röblinsee und Peetschsee abgeblasen worden ist“, sagte Bernhard Hoffmann, Sprecher des Ortsverbandes Fürstenberg von Bündnis 90/Die Grünen. „Aber die jetzt geplante Mittelvariante, auf der der Verkehr mit Tempo 100 auf einer Brücke über der Havel rollen soll, ist ein Alptraum und muss verhindert werden.“ Die Grünen plädieren für einen Tunnel unter der Havel, um die Belastung für die Bürger möglichst gering zu halten.

Einen Tunnel jedoch empfinden die meisten Stadtverordneten vor allem wegen der damit verbundenen hohen Kosten als unrealistisch.

Raimund Aymannns von Pro Fürstenberg sagte: „Es kann keiner ernsthaft wollen, dass der Verkehr mit 100 Stundenkilometern durch die Stadt rollt.“

Von MAZonline