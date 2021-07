Fürstenberg: Charterboot auf dem Röblinsee beschädigt

Fürstenberg

Ein 66-jähriger Bootsführer lag am vergangenen Donnerstag (15. Juli) in der Zeit von 11.30 bis 13.30 Uhr mit seinem Charterboot in der Marina Röblinsee still und ging mit seiner Familie auf Landgang. Bevor die Familie das Boot verließ, legte neben ihnen ein Kajütboot an. Nach dem Landgang hatte dieses die Fahrt bereits fortgesetzt. Der 66-jähriger Nutzer des Charterbootes setzte seine Fahrt fort und stellte erst bei der Abgabe des Bootes einen Schaden an der Reling fest.

Wie die Polizei mitteilte könne es laut Ansicht des Charterbootführers nur bei dem vorher beschriebenen Sachverhalt passiert sein. Von dem vermeintlichen Verursacherboot ist weder der Name noch das Kennzeichen bekannt. Der am Boot entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 2500 Euro geschätzt.

Von MAZonline