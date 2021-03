Nachdem am vergangenen Donnerstag Corona-Fälle bei Kindern und Mitarbeitern in der Kita „Kleine Strolche“ in Fürstenberg gemeldet worden waren, sind nach einem Corona-Fall bei einer Lehrkraft in Bredereiche beide Grundschulen der Stadt zum Distanzunterricht übergegangen. Die Kita „Klein Strolche“ bleibt zunächst bis Mittwoch, 17. März, geschlossen.