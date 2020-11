Fürstenberg: Der Seestern leuchtet weiter

Fürstenberg/Havel

„Ich möchte so schnell wie möglich damit beginnen, Essen auf Bestellung außer Haus zu liefern“, sagt Eustachio Fusco. Der Mann ist Italiener, geboren in Neapel. Inzwischen lebt er aber schon lange in Deutschland, kam 1973 nach Berlin und vor zwei Jahren schließlich nach Fürstenberg. Sein Bruder lebt hier schon seit mehr als 20 Jahren, sagt er.

In der Gaststätte "Seestern" in Fürstenberg/Havel gibt es italienische Küche – nun auch außer Haus. Quelle: Uwe Halling

Eustachio Fusco betreibt das Gasthaus zum Seestern in der Ravensbrücker Dorfstraße 26 d. Dort wird alles geboten, was die italienische Küche so beleibt macht – Vorspeisen, Salate, Suppen, Pasta, Pizza, Geflügel, Fleischgerichte vom Schwein und Rind sowie auch Seestern-Hausmannskost wie Bauernfrühstück oder Bratkartoffeln mit Spiegelei. Infolge der Corona-Beschränkungen ist gegenwärtig natürlich auch das Gasthaus zum Seestern geschlossen. Aber die Kundschaft kann seit vergangenen Freitag dort nun auch Essen bestellen. Eustachio Fusco hat extra einen Flyer mit allen Angeboten erstellen und drucken lassen. Leider muss der 66-Jährige mit dem Verteilen noch etwas warten, weil sich beim Straßennamen ein Fehler eingeschlichen hat. Statt Ravensbrücker Dorfstraße heißt es dort Ravensburger Straße.

Die Kundschaft kann bei Eustachio Fusco täglich außer mittwochs bestellen. Quelle: Uwe Halling

Das ändert jedoch nicht daran, dass die Kunden täglich außer mittwochs in den Zeiten von 12 bis 15 Uhr und 17 bis 20 Uhr anrufen (033093/608496 oder info@gasthaus-zum-seestern-fuerstenberg.de), bestellen und ihr Essen abholen können. Zudem wird ab einem Bestellwert von 20 Euro ein Lieferservice in einem Umkreis von 15 Kilometern angeboten.

Normalerweise herrscht in der Küche des Seesterns zu dieser Jahreszeit Hochbetrieb. Corona hat auch dieser gastronomischen Einrichtung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Quelle: Uwe Halling

„Natürlich trifft dieser erneute Lockdown auch uns hart“, sagt Eustachio Fusco, der noch drei, vier weitere Mitarbeiter im Seestern beschäftigt. Denn normalerweise ist um diese Zeit viel Betrieb im Haus, zu dem auch neun Zimmer zum Übernachten und eine Kegelbahn mit angrenzendem Raum zum Feiern gehören. Um diese Zeit, so sagt der 66-Jährige, sei das Haus gut gefüllt. Aber dieses Jahr seien sehr viele Reservierungen storniert worden. Und ein Ende der Fahnenstange sei noch nicht abzusehen.

Auch die Kegelbahn kann momentan leider nicht genutzt werden. Quelle: Uwe Halling

Der Betreiber, der das Haus im Mai 2019 gepachtet hat, nutzt die Zeit, wie er sagt, für etliche Verschönerungsarbeiten. So habe er zum Beispiel bereits die Terrasse auf Vordermann gebracht und auch in dem Gebäude etliche Reparatur- und Reinigungsarbeiten erledigen können, die während der guten Sommersaison liegen geblieben seien. Aufgeben werde er jedenfalls nicht, bekräftigt Eustachio Fusco, der sich ein wenig über Gerüchte wundert, das Gasthaus könnte geschlossen oder womöglich sogar abgerissen werden. Solche Nachrichten kann sich der gebürtige Italiener aber beim besten Willen nicht erklären. Die Außer-Haus-Angebote und der Lieferservice seien wohl die besten Argumente, um solche Schreckensmeldungen zu widerlegen.

Das Gasthaus zum Seestern freue sich, auch in den aktuellen schwierigen Zeiten der Kundschaft zuverlässig Essensangebote machen zu können.

