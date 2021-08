Fürstenberg: Drei Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen auf der B 96

Fürstenberg

Der 62-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter kam mit seinem Fahrzeug am Dienstag gegen 12.55 Uhr auf der Straße Unter den Linden (B 96) in Fürstenberg nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Rettungswagen zusammen. Dabei wurden der mutmaßliche Unfallverursacher und die beiden Rettungssanitäter leicht verletzt. Alle drei mussten zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro. Die B 96 musste für die Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung der Fahrbahn für ungefähr 45 Minuten voll gesperrt werden.

Von MAZonline