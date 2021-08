Fürstenberg

Genesen, getestet oder geimpft – nur wer eine dieser Vorraussetzungen erfüllt, kann an den Einschulungsfeiern teilnehmen. Die Vorgabe stammt vom Brandenburger Bildungsministerium und ist allen Schulen im Land zugegangen, auch denen in Oberhavels Norden. Einige der Grundschulen in Gransee, Fürstenberg, Zehdenick und dem Löwenberger Land haben die Einschulungen gleich auf den Schulhof ins Freie verlegt, um das Risiko für die Besucher weiter zu reduzieren.Trotz der Einschränkungen der vergangenen Monate wird überall ein kleines Programm der älteren Schüler und Lehrkräfte auf die Neulinge warten, um sie herzlich zu begrüßen.

Ins Freie verlegt wurde die Einschulungsfeier an der Kleinen Grundschule „An der Mühle“ in Bredereiche. Da mit zwölf Schulkindern die Zahl der Neuankömmlinge recht übersichtlich ist, gibt es auch keine Beschränkung für die Begleiterzahl. Zudem wird das Programm auf dem Schulhof im Freien stattfinden „und da wollen wir niemanden von diesem schönen Tag ausschließen“, so Manuela Formowitz vom Kollegium der Schule. Los geht es hier um 10 Uhr, die zweiten bis vierten Klassen tragen zum Programm bei.

Zwei neue Klassen werden in Fürstenberg an der Drei-Seen-Grundschule empfangen. Die 36 ABC-Schützen sind mit einer unbeschränkten Zahl an Gästen zu 10 Uhr eingeladen. Der Schulhof bietet genug Platz, dass die Familien genügend Abstand zu ihren Nachbarn wahren können, sagt Schulleiterin Kerstin Bill. Auch hier wird den Gästen ein kleines Programm zur Einstimmung geboten.

Von Björn Bethe