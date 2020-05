Für sichere Schritte und trockene Füße

Fürstenberg

„Viele Menschen werden genießen, was sie hier geschaffen haben“. Mit diesen Worten bedankte sich Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp gestern bei drei Waldarbeitern und Sven Oldorf, dem Leiter der Landeswald-Oberförsterei Steinförde. Gemeinsam waren sie zum Augustablick am Peetschsee gekommen. Nicht nur, um den wunderbaren Ausblick zu genießen, sondern auch, um zu begutachten, was fleißige Hände in den vergangenen Wochen hier geschaffen haben.

Neue Stufen und ein neues Geländer sorgen dafür, dass Besucher sicher hinab zum Ufer kommen. Gearbeitet wurde dabei naturnah. „Das verwendete Holz stammt direkt aus der Umgebung, erläuterte Oldorf. Der Holzeinschlag sei so gut wie beendet gewesen, da blieb Zeit für andere Dinge, schmunzelte der Forstmann. Da der Landesforstbetrieb auch Eigentümer der Flächen sei, habe auch die Sicherungspflicht eine Rolle gespielt. Denn jedes Jahr kommen mehrere tausend Menschen an den Ort, den einst die Großherzogin Augusta Karoline entdeckt und ihn zum Lieblingsaussichtpunkt für sich erkoren hatte. Am Treppenaufstieg erinnert noch heute ein Gedenkstein an die Großherzogin, die 1916 in Neustrelitz starb.

Anzeige

Ein beliebtes Ziel für Radler

Neben den Einheimischen, die Erholung am Peetschsee suchen, gehören auch viele Radler, die den Fernweg Berlin-Kopenhagen nutzen, zu den Gästen. Dieser führt fast direkt am Peetschsee entlang. In Zeiten von Corona rechnet Bürgermeister Philipp damit, dass viele Menschen ihren Urlaub in der Heimat verbringen werden und auch die Region Fürstenberg sich im kommenden Sommer auf einen Anstieg der Besucherzahlen einstellen kann. Und nicht wenige werden auch den Aussichtspunkt am Peetschsee ansteuern und hier verweilen, ist er überzeugt. Sowohl auf Flyern für Besucher als auch in der Touristeninformation gehört der Augustablick zu den Zielen, deren Besuch empfohlen wird, bestätigte Margit Nitschke, die sich im Rathaus auch mit dem Thema Tourismus beschäftigt.

Weitere MAZ+ Artikel

Auch in der Nähe von Altthymen am dortigen Hegensteinbach, waren Sven Oldorf und seine Mitarbeiter tätig. Der dortige Wanderweg führt über einige moorige Stellen, an denen sich Ausflügler leicht nasse – und schmutzige – Füße holen können. „Vor 20 Jahren wurden dort Querungshilfen angelegt“, so Oldorf. Diese seien aber über die Jahre allmählich morsch geworden und schließlich gänzlich kaputt gegangen.

Querungshilfen an den Problemstellen

Darüber hätten sich auch etliche Menschen im Rathaus beschwert, bestätigte Robert Philipp. Schnelle Abhilfe war jedoch nicht möglich – in einem Naturschutzgebiet, durch dass der Weg führt, gelten schließlich verschärfte Regeln und es dauerte einige Zeit, bis die nötigen Genehmigungen eingeholt waren. „Jetzt konnten wir gemeinsam mit dem Wegewart der Stadt Fürstenberg dort auch tätig werden und neue Querungshilfen an den Problemstellen anlegen, so dass auch dieser Wanderweg wieder problemlos nutzbar ist“, berichtete Oldorf.

Von Björn Bethe