Familienstreitigkeiten, in deren Verlauf ein 40-Jähriger am Dienstagabend in Fürstenberg/Havel massiv gewalttätig gegenüber seiner 34-jährigen Lebensgefährtin wurde, endeten für den Mann schließlich in der Justizvollzugsanstalt Wulkow (bei Neuruppin). Dies teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit.

34-jährige Lebensgefährtin mit Verletzungen im Krankenhaus

Der 40-Jährige hatte am Dienstagabend im Verlauf einer Auseinandersetzung die vierfache Mutter gewürgt und sie gewaltsam durch die Wohnung gezogen. Offenbar durch Scherben auf dem Küchenboden erlitt die 34-Jährige dabei Schnittverletzungen, die nach dem Einsatz der alarmierten Polizei am Abend im Granseer Krankenhaus behandelten wurden, wohin Rettungskräfte die verletzte Frau gebracht hatten. Die vier Kinder der Frau, die sich laut Polizei zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung ebenfalls in der Wohnung befanden, wurden in die Obhut des Kindernotdienstes übergeben.

Staatsanwaltschaft Neuruppin erlässt Haftbefehl gegen 40-Jährigen

Die Beamten hatten den Mann aufgrund seiner Handlungen sowie seiner starken Alkoholisierung zunächst in den polizeilichen Gewahrsam genommen und eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 40-Jährigen aufgenommen. Noch am Dienstag wurde gegen ihn dann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neuruppin ein Haftbefehl erlassen. Dieser wurde dem 40-Jährigen am Amtsgericht Zehdenick eröffnet, direkt im Anschluss wurde der Mann in die JVA Wulkow verbracht.

