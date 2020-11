Fürstenberg/Havel: Ampel zeigt, wann gelüftet werden muss

Fürstenberg

Durch die jüngst wieder verschärften Corona-Eindämmungsmaßnahmen können auch die Abgeordneten des Deutschen Bundestages nur noch eingeschränkt Wahlkreistermine wahrnehmen. Die Abgeordnete der Linken, Anke Domscheit-Berg aus Fürstenberg, sucht in dieser schwierigen Zeit erneut nach Wegen, praktische Hilfe vor Ort zu leisten. Beim ersten Lockdown half sie im Fürstenberger Verstehbahnhof beim Herstellen und Verteilen von Gesichtsvisieren als Teil der Schutzausrüstung von Ärzten und Pflegepersonal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in der Oberhavel-Region und darüber hinaus. Außerdem war sie maßgeblich am Aufbau der Plattform „ Fürstenberg hilft“ beteiligt, wo unter anderem nützliche Informationen zur Organisation von Nachbarschaftshilfe und digitale Lernressourcen bereitgestellt wurden.

Die netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Anke Domscheit-Berg, beteiligt sich an einem weiteren praktischen Projekt der Tüftler im Verstehbahnhof in Fürstenberg/Havel. Quelle: Uwe Halling

Anzeige

Nun beteiligt sich die netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag an einem weiteren praktischen Projekt der Tüftler im Verstehbahnhof, dem Bau von „Kohlendioxid-Ampeln“ für Bildungseinrichtungen. Der Prototyp wurde im Verstehbahnhof entwickelt und enthält neben einem Microcontroller einen LED-Ring und einen Kohlendioxid-Sensor, die miteinander verbunden in einer im Bahnhof mit dem 3-D-Drucker gedruckten Box befestigt sind, wo sie hinter einer Milchglas-Plexiglasscheibe sitzen, die wiederum mit einem Lasergerät in der offenen Werkstatt des Verstehbahnhofs zugeschnitten wurde.

Zeigt die Ampel rotes Licht, ist in dem Raum, in dem sie installiert wurde, zu viel Kohlendioxid in der Luft und es sollte folglich gelüftet werden. Quelle: Uwe Halling

Die Kohlendioxid-Ampel hat ein klassisch viereckiges Format und lässt sich gut an der Wand befestigen. Hängt sie in einem Klassenzimmer an einer Stromquelle, messen die Sensoren kontinuierlich den Kohlendioxidgehalt in der Raumluft und schalten das grüne LED-Licht erst auf Gelb und dann auf Rot, wenn Grenzwerte überschritten werden. Dann ist es Zeit für Durchzug, denn mit dem Kohlendioxidgehalt steigt auch die Konzentration virenbelasteter Aerosole im Raum, wenn eine mit Covid-19 infizierte Person im Klassenraum ist. Die Kohlendioxid-Ampel kann so nach Empfehlungen von Wissenschaftlern dazu beitragen, dass zum richtigen Zeitpunkt gelüftet wird und so Bildung für Mädchen und Jungen auch während einer Pandemie möglichst sicher ist.

Die Bundestagsabgeordnete hat in den letzten Tagen bereits an insgesamt 50 Kohlendioxid-Ampeln für das Gymnasium Carolinum in Neustrelitz mitgearbeitet. Am Dienstag dieser Woche verbrachte sie erneut einen Tag im Verstehbahnhof, um weitere Kohlendioxid-Ampeln für Schulen der Region zu löten und zu montieren.

Von MAZonline