Fürstenberg/Havel: Spur der Steine zieht sich durch die ganze Familie

Fürstenberg/Havel

„Hereinspaziert!“ heißt es an der Lychener Chaussee 24 in Fürstenberg. Dort hat das Unternehmen Naturstein Borwig seinen Sitz. Wer eintritt, wird freundlich begrüßt und spürt sofort etwas von Familienatmosphäre. Kein Wunder. Sind dort doch nicht selten drei Generationen der Borwigs anzutreffen: Inhaber Olav Borwig, dessen Vater Odo Borwig und Tochter Johanna Borwig. Und da auch die Schwester von Olav Borwig in der Firma beschäftigt ist, kann man mit Fug und recht von einem Familienunternehmen sprechen. „Mein Urgroßvater Otto Borwig hat den Betrieb einst 1905 in Stettin gegründet“, erzählt Olav Borwig. Opa Werner Borwig habe die Geschäfte dann fortgesetzt und das Unternehmen nach der Flucht in 1949 Fürstenberg wieder eröffnet. Der Firmensitz befand sich zu dieser Zeit noch mitten in der Stadt.

Übernahm die Firma am 1.April 1973 – Odo Borwig, inzwischen 80 Jahre alt. Quelle: Uwe Halling

„Ich habe ab 1. April 1973 übernommen“, sagt Odo Borwig. Seit 2007 leitet sein Sohn Olav die Firma, mit dem er am 1. Januar 1998 gemeinsam eine GbR gegründet hatte. „Ja“, sagt Olav Borwig und nickt schmunzelnd, „eine Weile muss ich noch arbeiten. Aber wenn dann irgendwann auch sein Ruhestand naht, muss er sich keine Gedanken machen. Dann steht seine Tochter Johanna Gewehr bei Fuß, die Familientradition des Unternehmens fortzusetzen. „Ihr Vater war zunächst geschockt, als er erfuhr, dass seine Tochter Steinmetz werden möchte“, sagt Opa Odo Borwig und lacht genüsslich. „Damit habe ich nicht gerechnet, dass Johanna diesen Beruf ergreifen möchte“, gibt der Vater zu. Aber die Verwunderung ist längst der Freude über diese Entscheidung gewichen. Zumal Johanna bereits hinlänglich unter Beweis gestellt hat, dass sie sich auf dieses Gewerbe versteht.

Führt zurzeit in der Firma Naturstein Borwig in Fürstenberg Regie – Olav Borwig. Der 51-Jährige war schon ziemlich überrascht, als Tochter Johanna den Wunsch äußerte, ebenfalls Steinmetz zu werden. Quelle: Uwe Halling

„Es war mein eigener Wunsch, Steinmetz zu werden“, sagt die 21-jährige Gesellin. Niemand habe sie dazu drängen müssen. Gelernt hat sie den Beruf von 2018 bis 2021 in Dresden. Na klar müsse man in diesem Job körperlich eine ganze Menge leisten, sagt die jungen Frau, die in Neustrelitz wohnt. Aber sie habe in der Lehre eine Menge gelernt und sei sehr zufrieden, diese Wahl getroffen zu haben. Und ihr Berufsweg ist auch noch nicht abgeschlossen. Als nächster Schritt stehe eine zweijährige Techniker- und Meisterausbildung an der Steinmetzschule im bayerischen Wunsiedel an.

Steinmetz-Gesellin ist Johann schon. Demnächst möchte die 21-Jährige ihren Meister machen. Quelle: Uwe Halling

„Die Geschäfte laufen gut“, sagt Olav Borwig. Das Unternehmen, das über eine eigene Produktion verfügt, stelle Steine für Friedhöfe her, sei aber mehrheitlich in der Baubranche tätig, unter anderem auch als Zulieferer. Zur Produktionspalette gehören zum Beispiel Treppen, Fensterbänke, Fußböden, Küchenarbeitsplatten, Waschtische und Bäder. Darüber hinaus führe Naturstein Borwig auch Restaurationsarbeiten durch. Damit kennt sich Olav Borwig bestens aus, hat er doch seine Steinmetzlehre bis 1988 in der PGH Naturstein in Potsdam absolviert und dabei unter anderem am Neuen Palais gearbeitet. Sein Meisterstück war übrigens ein Taufstein aus Sandstein für die Kirche in Boek (Mecklenburg-Vorpommern). Auch einige Kriegerdenkmale aus der Zeit des Ersten Weltkrieges hatte Olav Borwig schon unter seinen Fittichen. Dazu gehört auch das Denkmal in der Steinförder Straße in Fürstenberg. „Es gibt keinen Borwig, der daran nicht schon einmal repariert und saniert hat. sagt er.

An dem Kriegerdenkmal in der Steinförder Straße in Fürstenberg haben schon alle Borwigs irgenwann mal repariert und ausgebessert. Quelle: Uwe Halling

Das Tätigkeitsgebiet der Borwigs reicht bis an die Ostseeküste und nach Berlin. Vor Aufträgen allein aus der Region Fürstenberg könne die Firma nicht überleben, sagt Olav Borwig. Zumal in diesen Breitengraden früher viel Feld- und Backstein verwendet wurde. Damit habe man nicht so viel zu schaffen. Neben Naturstein würden heute vor allem Quarzkomposit und Großkeramik bearbeitet und eingebaut.

Mit Melanie Eichhorst aus Marienthal gebe es zurzeit bei Naturstein Borwig einen weiblichen Lehrling. Quelle: Uwe Halling

Elf Mitarbeiter zählt das Fürstenberger Unternehmen derzeit, wobei Naturstein Borwig auch Nachwuchs ausbildet. „Um die Branche am Leben zu halten, wie Olav Borwig unterstreicht. Mit Paul Schüler aus Gransee und Thomas Jahnke aus dem Raum Wittstock seien zwei Lehrlinge später im Unternehmen geblieben. Mit Melanie Eichhorst aus Marienthal gebe es zurzeit einen weiteren Lehrling. „Es ist doch gar nicht so selten, dass Frauen in diesem Beruf arbeiten“, sagt Olav Borwig, der es inzwischen gut und mit Blick auf die Familientradition wohl auch beruhigend findet, die Tochter im eigenen Unternehmen zu wissen.

Von Bert Wittke