Fürstenberg

Jetzt bekommen Autofahrer für ihre Elektro-Fahrzeuge auch in Fürstenberg Strom aus der Dose. Bereits im Januar installierten Mitarbeiter der EMB Energie Mark Brandenburg eine Ladesäule im Zentrum der Stadt und nahmen sie in Betrieb. Auf dem Parkplatz am Markt – zwischen Rathaus und Kirche – kann seit dem Strom gezapft werden. Die Elektro-Ladesäule besitzt zwei Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils bis zu 22 Kilowatt.

Umsetzung von Fachleuten

Der erste Gedanke für dieses Angebot wurde bereits vor längerer Zeit in der Stadtverordnetenversammlung ausgesprochen. „Die Frage war: Wer macht’s?“, sagt Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) rückblickend. Er war von Anfang an der Meinung, dass Fachleute dieses Projekt planen und umsetzen sollten. In der hiesigen Region seien zuvorderst die Energiedienstleister Edis und EMB Energie Mark Brandenburg in Frage gekommen, auch wenn es in Brandenburg sehr viele privatwirtschaftliche und kommunale Betreiber von Ladestationen gibt.

Hier ist abzulesen, wieviel Strom abgezapft wurde. Quelle: Stefan Blumberg

Ladesäule steht auf einem Bodendenkmal

Letztlich zeigte die EMB Energie Mark Brandenburg Interesse, ihrem im Aufbau befindlichen Netz eine weitere Ladesäule hinzuzufügen. „Es ging vor allem um den Standort, für den das Unternehmen Unterstützung von der Stadt brauchte“, so Robert Philipp. In dem Punkt gab es mehrere Überlegungen. Eine Variante beinhaltete den Bahnhofsbereich, die andere die ausgewählte Stelle zwischen Rathaus und Kirche. Um die Formalitäten kümmerte sich die Stadt, die Eigentümerin dieser Fläche ist. Da es sich bei diesem Fleckchen Erde um ein Bodendenkmal handelt, brauchte die Stadt auch noch grünes Licht von der Unteren Denkmalschutzbehörde.

Am 10. Dezember 2020 wurde die Ladesäule aufgestellt. Fünf Wochen später nahm die EMB sie in Betrieb. Um an der Ladesäule zu „tanken“, kann unter anderem eine Ladekarte der EMB genutzt werden, die das Energieunternehmen in mehreren Varianten für Privat- und Gewerbekunden anbietet.

Tanken mithilfe einer Karte oder des Smartphones möglich

Diese RFID-Karten ermöglichen durch Vorhalten nicht nur jederzeit einen einfachen Zugang zu den Ladesäulen, sondern auch zu den Ladepunkten der über 220 Ladenetz.de-Partner sowie vielen Roaming-Partnern. Das spontane Laden ohne eine spezielle Karte ist ebenso möglich. Dazu scannt man über sein Smartphone einen an der Ladesäule befindlichen QR-Code und startet den Ladevorgang online. Abgerechnet wird der tatsächliche Verbrauch.

Hier wird die Verbindung zwischen Ladesäule und Auto hergestellt. Quelle: Stefan Blumberg

In einer Stunde ist der Akku voll

Die Leistung von 22 Kilowatt ermöglicht ein schnelles Beladen der Elektroautos. Die Batterien eines Smart forfour eq wären – einen entsprechenden Bordlader vorausgesetzt – so beispielsweise in weniger als einer Stunde gefüllt. Wie es inzwischen Standard ist, sind die Ladepunkte in Fürstenberg mit dem Stecker Typ 2 ausgestattet. Die Ladesäule der Firma Mennekes wurde von der Firma Thomas Stange Elektrik aus Gransee errichtet, die auch die Wartung und die technische Betreuung übernimmt. Die Überwachung der Ladesäule wird durch die NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg abgedeckt, die über ihre Netzleitstelle täglich rund um die Uhr erreichbar ist.

Stadtbummel während des Ladens

Die ersten Fahrer von E-Autos luden ihre Akkus an der neuen Säule bereits auf. Robert Philipp bemerkt, dass die Standortwahl genau richtig war. „Während der Ladephase haben die Fahrer Zeit und verbringen die in der Stadt. Das war das Ziel. So wird es – denke ich – bei vielen Durchreisenden sein. Damit hat dieses Angebot noch einen zusätzlichen Effekt.“ Dass es bei der einen Ladesäule im Stadtgebiet bleibt, ist nicht gesagt. „Wenn der Bedarf da ist, kann man auch über eine weitere nachdenken“, so der Bürgermeister. Aus den Reihen der Stadtverordneten wurde bereits der Wunsch geäußert, eine Ladestation für Fahrradfahrer zu installieren.

26 Ladesäulen in Oberhavel

In Oberhavel stehen laut Register der Bundesnetzagentur (Stichtag 1. Februar 2021) jetzt 26 Ladesäulen. Die ersten beiden wurden am 19. Februar 2017 von den Stadtwerken Oranienburg in Betrieb genommen – Stralsunder Straße 20 und Fischerstraße 1. Das städtische Unternehmen betreibt sie auch. Für die EMB ist die Fürstenberger Säule erst die zweite in Oberhavel.

Von Stefan Blumberg