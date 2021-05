Fürstenberg: Kompromiss für Stegbau am Röblinsee gesucht

Fürstenberg/Havel

Die geplante Verlängerung eines der drei Bootsstege der Röblinsee GmbH beschäftigt Anwohner und Stadt schon seit Jahren, mittlerweile auch die Justiz. Die Stadt, ein Anwohner und die Naturschutzorganisation BUND haben gegen das Projekt geklagt. Die MAZ sprach mit dem neuen Geschäftsführer Peter Schöning.

Werden Sie Ihre Pläne aufgeben?

Peter Schöning: Die Röblinsee GmbH verpachtet Wasser-Liegeplätze an drei Stegen an mehrere Charter-Boot-Unternehmen und ist mit diesem auf Wasser-Tourismus ausgelegten Konzept aus wirtschaftlichen Gründen auf die Erweiterung angewiesen. In der Saison sind mit dem Betrieb bis zu 35 Mitarbeiter sozialversicherungspflichtig beschäftigt, um unter anderem die Boote zu reinigen und technisch instand zu halten. Diese Arbeitsplätze wollen wir gerne erhalten und zusätzliche schaffen. Deshalb möchten wir die Pläne nicht aufgeben, sind aber gesprächsbereit, um über konstruktive lösungsorientierte Änderungen zu sprechen und hoffen, dass der seit Jahren schwelende Konflikt wegen eines Stegs nun ein Ende finden könnte.

Eine Rückkehr zur Verhältnismäßigkeit ist mein ausdrücklicher Wunsch. Die Rolle des BUND sehe ich in diesem Zusammenhang kritisch, da hier möglicherweise einzelne Beteiligte Eigeninteressen verfolgen, die sie in einem Verfahren nicht geltend machen könnten. Die Öffentlichkeit sollte aber wenigstens die Möglichkeit haben, beide Seiten anzuhören.

Einer der drei Bootsstege der Röblinsee GmbH soll an dieser Stelle verlängert werden. Quelle: Martina Burghardt

Die Größe des Steges bereitet den Fürstenbergern die größten Sorgen. Sie fürchten die Eingriffe in die Natur und das Ende des sanften Tourismus. Was können Sie den Vorwürfen entgegenhalten?

Es handelt sich nicht um ein Betonbauwerk, wie hartnäckig behauptet wird, sondern um eine mit Holzplanken belegte, etwa 95 Meter lange Schwimmsteganlage. Eine Auflage in der Genehmigung vom Landrat schreibt uns ausdrücklich die Verwendung von natürlichen Materialen vor. Die Pontons werden von Dalben in Position gehalten, die Anbindepfähle sind aus Holz. Auch die Barriere zum Schutz des Schilfs, insbesondere der brütenden Vögel, wird aus schwimmenden Balken bestehen. Etwa 35 Bootsliegeplätze sollen so entstehen. Es könnten auch Fahrgastschiffe anlegen oder Ruderer. In der Saison sind die Boote vermietet und liegen kaum an den Stegen. Gerade der sanfte Tourismus in der Region soll doch die Urlaubssuchenden davon überzeugen, sich eben nicht in ein Flugzeug nach Mallorca oder Asien zu setzen. Die Wartezeiten an der Fürstenberger Schleuse werden sich nicht verändern, da sich der fließende Boots-Verkehr auf dem Röblinsee durch die zusätzlichen Wasser-Liegeplätze nicht verändern wird. Das Argument, dass es zu Stau an der auf der anderen Seite des Röblinsees befindlichen Steinhavel-Schleuse kommen könnte, wird durch die Vergrößerung der Schleuse mit Investitionen in Millionenhöhe ebenfalls gerade entkräftet.

Die zu erwartenden Probleme an Land – Durchgangsverkehr, Parkplätze, Lärm und Müllentsorgung – bewogen die Stadt, ihr Einvernehmen mit dem Bauvorhaben zu versagen und sogar vor Gericht zu ziehen. Könnten Sie sich vorstellen, auf eventuelle Forderungen der Stadt einzugehen?

Ja, das kann ich. Auch der neue Inhaber der Röblinsee GmbH, Kristian Kröber, hatte bereits im vorigen Jahr Gesprächsbereitschaft signalisiert. Ich werde mich mit dem Bürgermeister und dem Bauamtsleiter treffen, um über solche Dinge zu reden und gemeinsam einen Weg zu finden. Ich hoffe sehr auf eine Kompromissbereitschaft und bin mir sicher, für die Sorgen der Beteiligten konstruktive Lösungen anbieten zu können.

Die Bauteile für die Erweiterung der Schwimmsteganlage am Ufer des Röblinsees liegen bereits da. Quelle: Martina Burghardt

Sie sind Berliner und erst seit September 2020 Geschäftsführer der Röblinsee-Gesellschaft sowie von Riverboating. Waren Sie auf die spezielle Situation in Ihrem neuen Job vorbereitet?

Die Komplexität dieses augenscheinlich einfachen Projektes hat mich doch überrascht. Es ist über die Jahre durch unterschiedliche, teils unwahre, fast schon schrille Aussagen emotional sehr aufgeladen worden. Aufgefallen ist mir dabei, dass die anderen Stegbau-Projekte am Röblin- und am Baalensee keinerlei Widerstand hervorrufen. Dabei macht es doch gerade Sinn, eine vorhandene Steganlage zu erweitern, anstatt an einer anderen Stelle des Sees eine neue zu bauen. Ich bin immer dafür, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und schaue da auch selbstkritisch auf die Vergangenheit. Da ist auch von unserer Seite nicht alles optimal kommuniziert worden. Ich komme aus der Hotellerie, habe viele Jahre im Ausland gearbeitet, zum Beispiel in New York, Dublin und Ho-Chi-Minh-Stadt, zuletzt in einem Luxus-Hotel in Berlin. Ich habe immer Wert darauf gelegt, die unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen. Im Tierschutz bin ich ehrenamtlich engagiert, dabei kam es zu der Begegnung mit dem neuen Eigentümer der Röblinsee GmbH. Ich mag es, neue Dinge anzupacken und habe eine persönliche Affinität zum Wassersport.

Abgesehen vom Bootsstegbau, welche Neuerungen haben Sie noch vor?

Einen besonderen Fokus lege ich auf Nachhaltigkeit im Unternehmen. Die ökologische Verantwortung eines Unternehmens ist schon jetzt ein wichtiges Kriterium für potenzielle Kunden bei der Urlaubssuche, die Märkte der Zukunft sind grün. Dies muss in diesem Zuge auch mehr in das Bewusstsein meiner Mitarbeiter rücken. Unsere Urlauber werden wir zukünftig gezielt über die ökologische Sensibilität des Landschaftsschutzgebiets informieren. Ich habe bereits einen Maßnahmen-Katalog entworfen, welcher unter anderem genau auf diese Punkte eingeht. Auch die Hafenordnung habe ich bereits im Sinne des Natur- und Immissionsschutzes geändert, so dass wir auch gegenüber Dritten unser Hausrecht entsprechend durchsetzen können.

Von Martina Burghardt