Ein mysteriöser Knall erschütterte am Sonnabend gegen 18.45 Uhr die Fürstenberger Innenstadt. Zeugen meldeten der Polizei, dass sie einen lauten Knall gehört hatten. Beamte in einem Streifenwagen suchten die Gegend um den Bahnhof ab, auch ein Polizeiboot kam zum Einsatz - genau wie Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die bei der Suche halfen.

„Wir haben keine Böllerreste oder Ähnliches festgestellt“

Doch diese blieb ohne Erfolg. „Wir haben keine Böllerreste oder Ähnliches festgestellt“, erklärte René In der Rieden, der zuständige Dienstgruppenleiter. Es sei aber auch schwierig, in solchem Fall etwas zu finden. „Stellen Sie sich nur mal vor, jemand schmeißt einen Böller auf ein Garagendach. Dann findet niemand etwas“, so der Beamte.

Für die Zeugen vor Ort muss der Knall gewaltig gewesen sein. „Ging dort eine Bombe hoch? Alle Wartenden am Bahnhof waren sehr verwundert“, schreibt eine Leserin via Facebook.

