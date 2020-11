Fürstenberg: Narren holen sich den Rathausschlüssel

Fürstenberg/Havel

Der Start in die 47. Karnevalssaison gegenüber der 46. und allen anderen vorangegangenen in Fürstenberg/ Havel fällt sehr leise aus. Den traditionellen Umzug zum 11. 11. hatte der Fürstenberger Carnevals Klub (FCK) bereits im September abgesagt. Zu unsicher waren die Prognosen für den Verlauf der Corona-Pandemie. Die Entscheidung war richtig, wie sich dann zeigen sollte. Aber so ganz sang- und klanglos wollten sich die Fürstenberger Närrinnen und Narren dann doch nicht von ihren Traditionen verabschieden. Mit kleinstem Gefolge übernehmen Prinz Harald I. und seine Prinzessin Beate I. die Regentschaft während der fünften Jahreszeit und lassen sich dafür am 11.11. um 11.11 Uhr im Rathaus von Fürstenberg/ Havel den Stadtschlüssel aushändigen. Mit Abstand und Hygieneregeln, versteht sich.

Es gibt ein neues Prinzenpaar

Ihre Hoheiten hatten schon in der vorangegangenen Saison das Zepter geschwungen und haben nun noch einmal diese Verantwortung übernommen. „Es gibt ein neues Prinzenpaar“, berichtet FCK-Präsident Sandro Große. „Aber das wäre kein schönes Erlebnis für sie gewesen, ohne Umzug, Schlüsselübergabe und Rosenmontag.“ Er ist deshalb froh, dass Harald Brömme und seine Frau Beate Brömme-Schulz „voller Freude“ zusagten.

Solche Bilder vom Karnevalsauftakt wie von vor einem Jahr wird es in diesem Jahr in Fürstenberg nicht geben. Quelle: Martina Burghardt

Mit dem Präsidenten, seinem Vize und einigen weiteren Mitgliedern des Elferrates ziehen sie vor das Rathaus und werden dann sehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln. „Von Corona lassen wir uns nicht unterkriegen“, sagt Sandro Große. Obwohl die Auftaktveranstaltung, die am Sonnabend hätte stattfinden sollen, nun ausfällt und noch überhaupt nicht absehbar ist, ob es Rosenmontagsfeiern geben wird, bleiben er und die anderen Fürstenberger Karnevalisten optimistisch. Deshalb habe es auch keine Generalabsage gegeben. „Wir haben uns diese Tür offen gelassen und würden spontan etwas hinkriegen“, sagt er. Die Feiern in der Faschingssaison würden aber vermutlich in viel kleinerem Rahmen stattfinden, mit nicht mehr als 50 bis maximal 100 Teilnehmern. Sonst erlebten bis zu 250 Gäste die Fürstenberger Karnevalsveranstaltungen. Es gibt natürlich schon ein Motto für die 47. Saison, aber ohne Feiern wäre das sinnlos verpufft.

Keine Sorgen mit dem Nachwuchs

Das alles findet der Präsident sehr schade, gerade weil der FCK aus dem Vollen schöpfen kann. Der Verein hat mittlerweile 75 Mitglieder, erfreut sich vor allem beim Nachwuchs großer Beliebtheit. Die Nachfrage für den Rentnerfasching ist größer geworden, der erste Kinderfasching in diesem Jahr war ein großer Erfolg. Für den Jugendfasching, der wegen mangelnder Nachfrage in der 46. Saison zum letzten Mal gefeiert wurde, soll es Ersatz geben, die Ideen reifen bereits.

Der Neustrelitzer Fanfarenzug ist einer der treuen Unterstützer des Fürstenberger Karnevals Clubs. Quelle: Martina Burghardt

„Die Eröffnungsveranstaltung im Templiner Hof und die Zusammenarbeit mit dem Team dort war prima“, wie Sandro Große erzählt. Und der Kontakt zu befreundeten Vereinen, unter anderem in Feldberg, Rheinsberg, Marienthal und Neubrandenburg ist enger geworden. Das gleiche gilt auch für die erst 2019 ins Leben gerufenen Regionalgemeinschaft der Karnevalvereine in Oberhavel und Barnim. Dass der mit Weltmeistertiteln ausgezeichnete Fanfarenzug Neustrelitz die Umzüge in Fürstenberg begleitet, fehlt in diesem Jahr nicht nur den ausgemachten Närrinnen und Narren, sondern auch ihrem treuen Publikum.

Mut für neue Vorhaben geschöpft

Von den Erinnerungen an die vergangenen Jahre und besonders die 46. Saison müssen die Karnevalisten nun höchstwahrscheinlich ein ganzes Jahr lang zehren. Dabei hat der FCK-Präsident die zurückliegende Saison nicht einmal selbst miterlebt, weil er während dieser Zeit zu einem Bundeswehreinsatz in Afghanistan war und wegen der Corona-Pandemie länger dort bleiben musste. Aber auf seine Mitstreiter kann er sich verlassen. Sie alle hätten aus den Veranstaltungen Mut für neue Vorhaben geschöpft, wie Sandro Große berichtet. Dieser 11. 11. soll die Ausnahme bleiben, das hoffen alle.

Von Martina Burghardt