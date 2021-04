Fürstenberg/Havel

In den zurückliegenden Monaten gab es erneut Veränderungen bei der Besetzung der Stellen im Rathaus Fürstenberg/Havel, und zwar für Mitarbeiterinnen, die in Rente gehen, sich in Elternzeit befinden oder für die sich die Aufgabenverteilung verändert hat.

Für jene, die etwas im Gewerbeamt zu erledigen haben, ist jetzt nicht mehr Marita Protz die Ansprechpartnerin, sondern Maria Müller. Die 34-jährige Fürstenbergerin kümmert sich außerdem um Jagd-, Wald- und Wildschadensangelegenheiten. Seit November ist die Steuerfachfrau im Rathaus beschäftigt.

Marina Glass vom Einwohnermeldeamt ist seit März im Ruhestand. Ihre Aufgaben hat Anika Köhler übernommen, die im vergangenen Jahr vertretungsweise für Jenny Haucke in der Abteilung Kommunale Angelegenheiten eingesetzt und dort außerdem für Versicherungen und den Sitzungsdienst zuständig war. Die 33-jährige hatte sich an der hausinternen Ausschreibung beteiligt. Sie ist von Beruf staatlich geprüfte Fremdsprachensekretärin und wird eine Zusatzausbildung als Standesbeamtin absolvieren. Künftig unterstützt sie dann Nicole Röhl bei deren Aufgaben im Fürstenberger Standesamt.

Als Elternzeitvertreterin in der Abteilung Kommunale Angelegenheiten, Versicherungen, Sitzungsdienst hat sich Liane Köngerski eingearbeitet. Die 47-jährige Bürokauffrau aus Fürstenberg/Havel ist seit Januar im Rathaus beschäftigt.

Rückkehrer trägt Verantwortung für die Stadtkasse

Als einen Rückkehrer kann man Kevin Wernicke bezeichnen. Der 26 Jahre alte Finanzfachwirt stammt aus Fürstenberg/Havel und hat seit Januar die Verantwortung für Stadtkasse und Vollstreckung. Die bisherige Mitarbeiterin Christiane Ostrau widmet sich nun ganz ihren Aufgaben als Schulsekretärin in Fürstenberg und Bredereiche.

Im Moment sind alle 25 Voll- und Teilzeitstellen in der Stadtverwaltung Fürstenberg/Havel besetzt. Dass mit den Neuzugängen das Durchschnittsalter gesenkt wurde und „der Prozess der Verjüngung anhält“, freut Bürgermeister Robert Philipp. Er sieht unter anderem den Vorteil darin, dass jüngere Leute anders an technische Herausforderungen herangehen.

„Die Verwaltung wird digitaler, es gibt neue Softwarelösungen, da kommt noch einiges auf uns zu“, sagt er. Und auch beim Personal wird es in absehbarer Zeit wieder Veränderungen geben. Dann nämlich, wenn in den nächsten Jahren weitere Mitarbeiterinnen in den Ruhestand gehen.

Von Martina Burghardt